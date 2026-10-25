Kuba pogrążona w kryzysie. "Nadszedł czas"

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

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Trump stwierdził w piątek w trakcie wiecu wyborczego w południowej Florydzie, że amerykańskie okręty wojenne powracające z Bliskiego Wschodu mogą po drodze zatrzymać się na Kubie - przekazał portal Fortune.

- Zrobimy sobie mały przystanek. W zasadzie nasz plan wobec Kuby wygląda tak: będziemy wracać z Iranu, te nasze piękne okręty będą przepływały obok Kuby. Każemy jednemu z nich zatrzymać się jakieś 50 metrów od brzegów. Kubańczycy natychmiast podniosą ręce do góry, a wtedy poślemy tam (sekretarza stanu - red.) Marco Rubio, żeby dokończył sprawę i dopiął porozumienie - stwierdził Trump.

Prezydent USA sugerował już podobne działania na początku roku. Wątek ten powrócił w odpowiedzi na pytanie z tłumu w trakcie wiecu. Przedwyborcze wystąpienie miało miejsce na kilka dni przed wyborami połówkowymi w Stanach. Jednym z najważniejszych tematów kampanii jest niepokój związany z wojną USA z Iranem i jej wpływ na wzrost cen.

Głód na wyspie

Amerykańskie obostrzenia oraz blokady finansowe i paliwowe utrudniają reżimowi w Hawanie międzynarodowy handel, dostęp do kredytów oraz zakup surowców. Wyspa doświadcza również regularnych przerw w dostawach prądu. Według komentatorów celem Trumpa jest doprowadzenie do upadku komunistycznego reżimu w Hawanie.

W sobotę portal CiberCuba opisał przeprowadzone w tym roku przez niezależne ośrodki badawcze FMP i Cuido 60 sondaże. Zgodnie z nimi w 33,9 proc. gospodarstw domowych na Kubie co najmniej jeden z mieszkańców skarżył się na doświadczany w tym roku głód.

Także według Kubańskiego Obserwatorium Praw Człowieka (OCDH) ośmiu na dziesięciu ankietowanych mieszkańców wyspy przyznaje, że z powodu braku żywności lub pieniędzy musiało w ostatnim czasie ograniczyć spożywanie codziennych posiłków.

Ograniczenie dostaw na Kubę

Portal odnotował, że wraz z nasilającym się brakiem paliwa na Kubie oraz trudnościami logistycznymi w 2026 r. doszło do znaczącego ograniczenia transportów żywności kierowanej na wyspę w ramach humanitarnej pomocy międzynarodowej przez sojuszników Kuby.

Z ustaleń niezależnego portalu wynika, że ograniczenie dostaw pomocy humanitarnej nastąpiło m.in. ze strony Rosji, która zredukowała wysyłkę oleju słonecznikowego na wyspę w ramach programu pomocowego ONZ. W tym roku skierowała tam 750 ton tego produktu, czyli o 50 ton mniej niż w ubiegłym roku.

Rubio zachęca do współpracy z CIA

Chwilę po wystąpieniu Trumpa na wiecu na Florydzie Rubio zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym oświadczył, że "nadszedł czas" na działania wobec Kuby.

To those who seek to create positive change in Cuba - now is the time.



The disappointment of failed promises, corruption, and the privileged lives of only a few; seize this opportunity to create the change you desire through a discrete partnership with the CIA. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 23, 2026 Rozwiń

"Rozczarowanie niedotrzymanymi obietnicami, korupcja i uprzywilejowane życie nielicznych - wykorzystaj tę okazję, by wprowadzić pożądane zmiany poprzez dyskretną współpracę z CIA" - napisał Rubio.