Ze świata Chiny mają radę na niedobory paliwa i kryzys gospodarczy. Wysyłają zaskakującą pomoc Oprac. Wiktor Knowski |

Kryzys energetyczny na Kubie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W uroczystym przekazaniu części rowerowych uczestniczył w środę chiński ambasador na Kubie Hua Xin - napisano w komunikacie ambasady.

Niezależny kubański portal Cibercuba podkreślił, że pomoc przekazano w czasie, gdy Kuba mierzy się z poważnymi niedoborami paliw, które przekładają się między innymi na ograniczenie działania transportu publicznego. Dla osób, które muszą codziennie dojeżdżać do pracy, szkoły czy innych miejsc, rowery mogą stanowić alternatywę wobec coraz rzadziej kursujących autobusów - ocenił portal.

Kryzys gospodarczy na Kubie

W komunikacie ambasady nie podano szczegółów na temat rodzaju przekazanych części. Nie napisano, ile rowerów będzie można dzięki nim naprawić, ani jak części te będą dystrybuowane. Ambasada podkreśliła natomiast, że pomoc ogłoszono podczas niedawnej wizyty chińskiej delegacji z okazji 100-lecia urodzin przywódcy rewolucji kubańskiej Fidela Castro.

>>> "Powody techniczne". Na lotniskach brakuje paliwa

"Niezależnie od tego, jak zmieni się krajobraz międzynarodowy, Chiny pozostają wiarygodnym przyjacielem Kuby i będą dalej przekazywały pomoc w ramach swoich możliwości, wspierając Kubę konkretnymi działaniami w ochronie jej narodowej suwerenności i niepodległości oraz promowaniu międzynarodowej sprawiedliwości" - powiedział Hua, cytowany w komunikacie.

Kuba znajduje się w poważnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Brakuje prądu, paliw, wody pitnej, żywności, leków i innych towarów pierwszej potrzeby. Kryzys nasilił się w 2026 roku z powodu wprowadzonej przez USA blokady dostaw ropy naftowej. Według komentatorów celem administracji prezydenta USA Donalda Trumpa jest doprowadzenie do upadku komunistycznego reżimu w Hawanie.

Wsparcie Pekinu

W tym roku władze Chin ogłosiły plan przekazania Kubie około 60 tys. ton ryżu i pomocy finansowej w wysokości 80 mln dol. (ponad 311 mln zł). W ubiegłym roku Chińska Republika Ludowa przekazała na wyspę m.in. części potrzebne do naprawy 100 autobusów transportu publicznego w Hawanie. Chiny instalowały również na Kubie panele fotowoltaiczne, by zmniejszyć jej zależność od importowanej ropy.

Eksperci cytowani przez hiszpańskojęzyczną stację BBC Mundo oceniali, że choć w wypowiedziach publicznych władze Chin ostro krytykowały działania USA wobec Kuby, ich praktyczne wsparcie dla wyspy było ograniczone, a Pekin nie jest skłonny do głębokiego zaangażowania w sprawy kubańskie w obliczu nasilonej presji ze strony Trumpa.