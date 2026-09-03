Ze świata Historyczna zmiana na Kubie. Prywatne firmy dostają nowe możliwości Oprac. Paulina Karpińska |

Córka Fidela Castro ostrzega USA przed lekceważeniem kubańskiego reżimu Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Kamira/Shutterstock

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Kubańska Rada Państwa opublikowała w środę dekret, umożliwiający zakładanie prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 100 pracowników. Dokument wejdzie w życie po siedmiu dniach.

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Nowe przepisy dla firm na Kubie

Prywatne przedsiębiorstwa będą mogły otwierać oddziały i placówki w dowolnej prowincji kraju. Wszystkie transakcje finansowe będą musiały być przeprowadzane za pośrednictwem rachunków bankowych, a towary i usługi sprzedawane w pesos kubańskich, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy zezwalają na rozliczenia w walutach obcych.

Nowe regulacje przyznają przedsiębiorcom m.in. swobodę ustalania cen - z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych przez państwo - oraz wynagrodzeń pracowników. Firmy będą mogły również bezpośrednio importować i eksportować towary po uzyskaniu zgody ministerstwa handlu zagranicznego.

Prawo do posiadania przedsiębiorstw będą mieli zarówno Kubańczycy mieszkający na wyspie i za granicą, jak i cudzoziemcy.

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Zgoda na prywatne żłobki i przedszkola

Wśród regulacji opublikowanych w środę znalazła się również uchwała resortu edukacji, zezwalająca na prowadzenie prywatnych żłobków i przedszkoli. Dozwolone będzie także prywatne nauczanie języków obcych, przy czym nauczyciele będą musieli wykazać wcześniej znajomość nauczanego języka na poziomie co najmniej B1.

Reformy rządowe obejmują również rozwiązania mające pobudzić rolnictwo, handel zagraniczny i sektor nieruchomości. Przewidują ponadto decentralizację części procesów decyzyjnych oraz zwiększenie autonomii przedsiębiorstw państwowych.

Jak zauważyła hiszpańska agencja EFE, nowe przepisy wchodzą w życie w czasie poważnego kryzysu gospodarczego, z którym Kuba zmaga się od sześciu lat. Sytuacja pogorszyła się w styczniu, gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę dostaw ropy na wyspę, a następnie wprowadziły kolejne sankcje mające wywrzeć presję na władze w Hawanie.