Ze świata Kuba otwiera gospodarkę. Historyczny zwrot na wyspie Oprac. Wiktor Knowski |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: DimaSid/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres działalności dostępnej dla przedsiębiorców prywatnych. Obejmują m.in. dystrybucję paliw, usługi farmaceutyczne i optyczne, domy opieki, import pojazdów oraz - pod określonymi warunkami - działalność w sektorach naftowym i górniczym. Prywatne firmy będą mogły również uczestniczyć w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kuba rozwija sektor prywatny

Według władz na wyspie działa już ponad 15 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały one dopuszczone do działalności w 2021 r., a do końca 2025 r. odpowiadały za ponad połowę sektora handlu detalicznego.

>>> Kolejny blackout w kraju. Brak prądu wywołał protesty

Jednocześnie władze, na które powołała się AFP, podkreśliły, że sektor zdrowia pozostaje w gestii państwa, a mieszkańcy nadal będą mieli zagwarantowany bezpłatny dostęp do usług szpitalnych. Publiczny charakter zachowuje również system edukacji, choć dopuszczono prywatną działalność w zakresie opieki nad dziećmi, nauki języków obcych i korepetycji. Pod kontrolą państwa pozostają także media, telekomunikacja, bezpieczeństwo oraz inne strategiczne sektory.

Pakiet reform gospodarczych

Zmiany są następstwem przyjętego 18 czerwca przez parlament pakietu 176 reform, które mają otworzyć niemal wszystkie gałęzie gospodarki, w tym rolnictwo i bankowość, na działalność podmiotów prywatnych. Reformy stanowią jedno z największych odejść od dotychczasowego modelu centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej.

Decyzje władz zapadają w czasie kryzysu gospodarczego, pogłębionego przez amerykańskie sankcje i politykę maksymalnej presji administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Kuba od miesięcy zmaga się z poważnymi niedoborami żywności, paliw, leków i wody pitnej oraz częstymi przerwami w dostawach energii elektrycznej.