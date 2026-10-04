Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób
Zgodnie z cytowanymi w sobotę przez lokalne media danymi kubańskiego rządu osoby, które na wyspie pozbawione są bieżącej wody do picia stanowią około 35 proc. obywateli kraju.
Niedobory prądu i wody
Niezależne Radio Marti odnotowało, że pomimo zapowiadanej w ostatnich miesiącach przez prezydenta Miguela Diaza-Canela poprawy sytuacji, kubańskie władze nie są w stanie zaradzić długim i stale powracającym niedoborom prądu oraz wody pitnej.
Według kubańskich władz największe niedobory wody pitnej na Kubie występują obecnie w prowincjach:
- Hawana,
- Artemisa,
- Matanzas,
- Santiago de Cuba,
- Holguin.
Tegoroczny wrzesień był według kubańskiego rządu szczególnie trudny dla mieszkańców aglomeracji Hawany, gdzie wielogodzinnych przerw w dostawach wody doświadczyło ponad pół miliona osób.
Źródło: PAP