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Ze świata

Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób

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Hawana, Kuba
Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: DimaSid/Shutterstock
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Według rządu Kuby z powodu długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej 2,7 miliona osób pozostaje bez stałego dostępu do wody pitnej.

Zgodnie z cytowanymi w sobotę przez lokalne media danymi kubańskiego rządu osoby, które na wyspie pozbawione są bieżącej wody do picia stanowią około 35 proc. obywateli kraju.

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Niedobory prądu i wody

Niezależne Radio Marti odnotowało, że pomimo zapowiadanej w ostatnich miesiącach przez prezydenta Miguela Diaza-Canela poprawy sytuacji, kubańskie władze nie są w stanie zaradzić długim i stale powracającym niedoborom prądu oraz wody pitnej.

Według kubańskich władz największe niedobory wody pitnej na Kubie występują obecnie w prowincjach:

  • Hawana,
  • Artemisa,
  • Matanzas,
  • Santiago de Cuba,
  • Holguin.
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Tegoroczny wrzesień był według kubańskiego rządu szczególnie trudny dla mieszkańców aglomeracji Hawany, gdzie wielogodzinnych przerw w dostawach wody doświadczyło ponad pół miliona osób.

Źródło: PAP
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Tagi:
KubaPrądAwaria
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