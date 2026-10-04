Ze świata Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób Oprac. Paulina Karpińska |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: DimaSid/Shutterstock

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Zgodnie z cytowanymi w sobotę przez lokalne media danymi kubańskiego rządu osoby, które na wyspie pozbawione są bieżącej wody do picia stanowią około 35 proc. obywateli kraju.

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Niedobory prądu i wody

Niezależne Radio Marti odnotowało, że pomimo zapowiadanej w ostatnich miesiącach przez prezydenta Miguela Diaza-Canela poprawy sytuacji, kubańskie władze nie są w stanie zaradzić długim i stale powracającym niedoborom prądu oraz wody pitnej.

Według kubańskich władz największe niedobory wody pitnej na Kubie występują obecnie w prowincjach:

Hawana,

Artemisa,

Matanzas,

Santiago de Cuba,

Holguin.

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Tegoroczny wrzesień był według kubańskiego rządu szczególnie trudny dla mieszkańców aglomeracji Hawany, gdzie wielogodzinnych przerw w dostawach wody doświadczyło ponad pół miliona osób.