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Blokada, kryzys, ciemność. "Rodzina Castro jest jak mafia"

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Od wielu miesięcy noce na Kubie wiążą się z niemal całkowitymi ciemnościami
Od wielu miesięcy noce na Kubie wiążą się z niemal całkowitymi ciemnościami
Źródło zdj. gł.: Pablo Miranzo/PAP/Abaca
Brak prądu przez niemal całą dobę, zanieczyszczona woda, góry śmieci na ulicach oraz niewystarczające zapasy pożywienia. Kuba jest na skraju katastrofy humanitarnej. W poniedziałek doszło do ogólnokrajowego załamania sieci energetycznej. Nie pomaga fakt, że nad wyspą wisi widmo ataku sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Reżim karaibskiego państwa zapowiada reformy, ale ich sukces jest wątpliwy. Czy nadzieja może leżeć w amerykańskim sekretarzu stanu Marco Rubio, który jest synem kubańskich imigrantów?Artykuł dostępny w subskrypcji

Kuba funkcjonuje jak czarny rynek - opowiada TVN24+ Antonio, Kubańczyk żyjący w Polsce. Jego imię zostało zmienione, ponieważ obawia się odwetu ze strony reżimu na jego rodzinie, która została w kraju.

- Pirackie firmy dostarczają żywność, ropę i dolary - wyjaśnia.

Kuba od miesięcy pogrążona jest w ciemnościach. Dane państwowego dostawcy energii elektrycznej Union Electrica (UNE) pokazały, że w ostatnich miesiącach nawet 70 procent wyspy pozostawało bez prądu w tych samych porach doby.

W poniedziałek 6 lipca doszło do ogólnokrajowej awarii. Ministerstwo energii poinformowało, że krajowa sieć energetyczna całkowicie się załamała. Operator Union Electrica ustala przyczyny blackoutu. W ciągu ostatnich kilku lat na Kubie doszło do kilku przerw w dostawie prądu w całym kraju, ponieważ starzejąca się infrastruktura energetyczna kraju nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu.

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Tagi:
KubaEnergia elektrycznaRaul CastroUSADonald Trump
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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