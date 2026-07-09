Blokada, kryzys, ciemność. "Rodzina Castro jest jak mafia"

Od wielu miesięcy noce na Kubie wiążą się z niemal całkowitymi ciemnościami

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Kuba funkcjonuje jak czarny rynek - opowiada TVN24+ Antonio, Kubańczyk żyjący w Polsce. Jego imię zostało zmienione, ponieważ obawia się odwetu ze strony reżimu na jego rodzinie, która została w kraju.

- Pirackie firmy dostarczają żywność, ropę i dolary - wyjaśnia.

Kuba od miesięcy pogrążona jest w ciemnościach. Dane państwowego dostawcy energii elektrycznej Union Electrica (UNE) pokazały, że w ostatnich miesiącach nawet 70 procent wyspy pozostawało bez prądu w tych samych porach doby.

W poniedziałek 6 lipca doszło do ogólnokrajowej awarii. Ministerstwo energii poinformowało, że krajowa sieć energetyczna całkowicie się załamała. Operator Union Electrica ustala przyczyny blackoutu. W ciągu ostatnich kilku lat na Kubie doszło do kilku przerw w dostawie prądu w całym kraju, ponieważ starzejąca się infrastruktura energetyczna kraju nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu.