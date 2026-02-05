Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA

Blackout w Hawanie
Mieszkańcy Hawany chodzą na zewnątrz w bluzach, kurtkach i czapkach
Źródło: Reuters
Na Kubie pogłębia się kryzys energetyczny - brakuje paliw, a infrastruktura jest w fatalnym stanie. Odpowiadająca za przesył energii państwowa firma UNE przekazała, że wschodnie prowincje kraju zostały odcięte od dostaw prądu.

Jak poinformował niezależny portal Cibercuba, odłączenie dwóch elektrowni spowodowało całkowity blackout w prowincjach Holguin, Granma, Santiago de Cuba i Guantanamo.

Kubański operator UNE nie podał przyczyn odłączenia elektrowni ani czasu potrzebnego do przywrócenia dostaw prądu.

Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"

Pogłębia się kryzys na Kubie

Kuba jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw potrzebnych do produkcji prądu. W ostatnich tygodniach niedobory ropy naftowej sprawiają, że odbiorcy nie mają prądu nawet przez 20 godzin na dobę.

Kryzys pogłębił się, gdy władze USA odcięły dostawy ropy naftowej z Wenezueli. Waszyngton zapowiedział również karanie cłami kraje, które dostarczają paliwo na Kubę, co zmusiło władze Meksyku do wstrzymania takich transportów.

Wśród przyczyn kryzysu wymieniane jest również złe zarządzanie i niedofinansowanie sektora, kontrolowanego całkowicie przez komunistyczny reżim w Hawanie. Władze Kuby obwiniają natomiast amerykańskie sankcje.

Kuba gotowa na "znaczący dialog" z USA

Wiceminister spraw zagranicznych Kuby Carlos Fernandez de Cossio powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN, że władze kraju są gotowe do rozmów z USA.

- Nie jesteśmy gotowi do dyskusji o naszym systemie konstytucyjnym, tak samo jak, przypuszczamy, USA nie są gotowe do dyskusji o swoim systemie politycznym czy realiach gospodarczych – powiedział de Cossio dodając, że Kuba jest gotowa na "znaczący dialog" z USA. Dodał, że kraje nie ustaliły dotąd zasad "dwustronnego dialogu", ale doszło do "wymiany wiadomości" dotyczących m.in. najwyższych władz Kuby.

Waszyngton "chciałby zobaczyć" zmianę reżimu

Wypowiedź wiceszefa kubańskiego MSZ to odpowiedź na wypowiedź sekretarza stanu USA Marca Rubio, który oświadczył, że Waszyngton "chciałby zobaczyć" zmianę reżimu na Kubie, ale niekoniecznie będzie podejmował konkretne działania w tej sprawie. Słowa te uznano za dowód narastającej presji administracji USA na władze w Hawanie - podkreślił CNN.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że Kuba stwarza "nadzwyczajne zagrożenie" dla USA, utrzymując kontakty z wrogimi krajami, także poprzez ich obecność wojskową i wywiadowczą. De Cossio w wywiadzie dla CNN przekonywał, że "Kuba nie jest żadnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych".

USA starają się ograniczyć dostawy ropy naftowej na Kubę, transport paliw z Wenezueli został już wstrzymany po operacji z początku stycznia, która doprowadziła do schwytania przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro. W starciach, które wywiązały się podczas akcji sił amerykańskich w Wenezueli, zginęło 32 obywateli Kuby, którzy byli członkami sił bezpieczeństwa ochraniających Maduro.

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

KubaEnergia elektrycznaUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica