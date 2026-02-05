Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA

Mieszkańcy Hawany chodzą na zewnątrz w bluzach, kurtkach i czapkach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował niezależny portal Cibercuba, odłączenie dwóch elektrowni spowodowało całkowity blackout w prowincjach Holguin, Granma, Santiago de Cuba i Guantanamo.

Kubański operator UNE nie podał przyczyn odłączenia elektrowni ani czasu potrzebnego do przywrócenia dostaw prądu.

Pogłębia się kryzys na Kubie

Kuba jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw potrzebnych do produkcji prądu. W ostatnich tygodniach niedobory ropy naftowej sprawiają, że odbiorcy nie mają prądu nawet przez 20 godzin na dobę.

Kryzys pogłębił się, gdy władze USA odcięły dostawy ropy naftowej z Wenezueli. Waszyngton zapowiedział również karanie cłami kraje, które dostarczają paliwo na Kubę, co zmusiło władze Meksyku do wstrzymania takich transportów.

Wśród przyczyn kryzysu wymieniane jest również złe zarządzanie i niedofinansowanie sektora, kontrolowanego całkowicie przez komunistyczny reżim w Hawanie. Władze Kuby obwiniają natomiast amerykańskie sankcje.

Kuba gotowa na "znaczący dialog" z USA

Wiceminister spraw zagranicznych Kuby Carlos Fernandez de Cossio powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN, że władze kraju są gotowe do rozmów z USA.

- Nie jesteśmy gotowi do dyskusji o naszym systemie konstytucyjnym, tak samo jak, przypuszczamy, USA nie są gotowe do dyskusji o swoim systemie politycznym czy realiach gospodarczych – powiedział de Cossio dodając, że Kuba jest gotowa na "znaczący dialog" z USA. Dodał, że kraje nie ustaliły dotąd zasad "dwustronnego dialogu", ale doszło do "wymiany wiadomości" dotyczących m.in. najwyższych władz Kuby.

Waszyngton "chciałby zobaczyć" zmianę reżimu

Wypowiedź wiceszefa kubańskiego MSZ to odpowiedź na wypowiedź sekretarza stanu USA Marca Rubio, który oświadczył, że Waszyngton "chciałby zobaczyć" zmianę reżimu na Kubie, ale niekoniecznie będzie podejmował konkretne działania w tej sprawie. Słowa te uznano za dowód narastającej presji administracji USA na władze w Hawanie - podkreślił CNN.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że Kuba stwarza "nadzwyczajne zagrożenie" dla USA, utrzymując kontakty z wrogimi krajami, także poprzez ich obecność wojskową i wywiadowczą. De Cossio w wywiadzie dla CNN przekonywał, że "Kuba nie jest żadnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych".

USA starają się ograniczyć dostawy ropy naftowej na Kubę, transport paliw z Wenezueli został już wstrzymany po operacji z początku stycznia, która doprowadziła do schwytania przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro. W starciach, które wywiązały się podczas akcji sił amerykańskich w Wenezueli, zginęło 32 obywateli Kuby, którzy byli członkami sił bezpieczeństwa ochraniających Maduro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris