Koniec rosyjskich turystów. Kreml postawił warunek
Jak poinformował cytowany przez Radio Marti Aleksandr Szetynin, dyrektor Departamentu Ameryki Łacińskiej w rosyjskim MSZ, loty na Kubę będą mogły zostać wznowione dopiero w następstwie poprawy warunków logistycznych.
Sprecyzował, że reaktywowanie rejsów pomiędzy Rosją a Kubą uzależnione jest od "bezpieczeństwa tankowania paliwa na wyspie" lub w miejscach, gdzie odbywało się międzylądowanie samolotów.
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Koniec z rosyjskimi turystami
W 2025 r. Rosja z blisko 132 tys. turystów była drugim krajem o największej liczbie wczasowiczów na Kubie. Wraz z pogorszeniem się sytuacji energetycznej na wyspie ich liczba zaczęła szybko spadać. W marcu br. urlop spędzało tam zaledwie 249 Rosjan.
W lutym br. wchodząca w skład grupy Aerofłot rosyjska linia lotnicza Rossiya Airlines uruchomiła loty na Kubę służące pilnej ewakuacji rosyjskich turystów z wyspy ogarniętej kryzysem paliwowym.
Sytuacja na Kubie pogorszyła się po ujęciu 3 stycznia br. przez wojska amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Władze USA nasiliły presję na reżim w Hawanie m.in. poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę.
W związku z brakami paliwa lotniczego loty na Kubę wstrzymało w tym roku co najmniej 11 linii pasażerskich, w tym takie firmy jak:
- Air Canada,
- Air Transat,
- Air France,
- WestJet,
- Iberia,
- Turkish Airlines.