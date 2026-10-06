Koniec rosyjskich turystów. Kreml postawił warunek

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Felix Tchvertkin/Shutterstock

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Jak poinformował cytowany przez Radio Marti Aleksandr Szetynin, dyrektor Departamentu Ameryki Łacińskiej w rosyjskim MSZ, loty na Kubę będą mogły zostać wznowione dopiero w następstwie poprawy warunków logistycznych.

Sprecyzował, że reaktywowanie rejsów pomiędzy Rosją a Kubą uzależnione jest od "bezpieczeństwa tankowania paliwa na wyspie" lub w miejscach, gdzie odbywało się międzylądowanie samolotów.

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Koniec z rosyjskimi turystami

W 2025 r. Rosja z blisko 132 tys. turystów była drugim krajem o największej liczbie wczasowiczów na Kubie. Wraz z pogorszeniem się sytuacji energetycznej na wyspie ich liczba zaczęła szybko spadać. W marcu br. urlop spędzało tam zaledwie 249 Rosjan.

W lutym br. wchodząca w skład grupy Aerofłot rosyjska linia lotnicza Rossiya Airlines uruchomiła loty na Kubę służące pilnej ewakuacji rosyjskich turystów z wyspy ogarniętej kryzysem paliwowym.

Sytuacja na Kubie pogorszyła się po ujęciu 3 stycznia br. przez wojska amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Władze USA nasiliły presję na reżim w Hawanie m.in. poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę.

W związku z brakami paliwa lotniczego loty na Kubę wstrzymało w tym roku co najmniej 11 linii pasażerskich, w tym takie firmy jak:

Air Canada,

Air Transat,

Air France,

WestJet,

Iberia,

Turkish Airlines.