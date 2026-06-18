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Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni

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Kuba
Kolejna awaria. Hawana pogrążona w ciemnościach (wideo archiwalne)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Yander Zamora
Nasilający się kryzys energetyczny na Kubie wynika z częstych awarii głównej elektrowni kraju im. Antonio Guiterasa w Matanzas. Tylko w tym roku doszło tam już do co najmniej szesnastu usterek.

Jak przekazały władze elektrowni cieplnej im. Antonio Guiterasa w Matanzas, cytowane przez państwową telewizję TVC, usuwanie usterki, która wystąpiła w środę rano, potrwa co najmniej do niedzieli.

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Dyrektor elektrowni: wykryto szereg usterek

Dyrektor zakładu Roman Perez Castaneda sprecyzował, że w związku z awarią kotła wykryto szereg innych usterek, które wymagają natychmiastowego usunięcia. Dodał, że zostały one uznane "za powtarzające się źródło awarii".

Władze głównej kubańskiej elektrowni twierdzą, że liczne w tym roku awarie tego zakładu wynikają z częstego "odkładania na później gruntownego przeglądu". Ten ich zdaniem powinien potrwać co najmniej 180 dni.

Padła sieć energetyczna na Kubie
Dowiedz się więcej:

Padła sieć energetyczna na Kubie

TVN24

Kolejna awaria prądu na Kubie

Według szacunków niezależnych mediów kubańskich środowa awaria zakładu im. Antonio Guiterasa jest już szesnastą od początku stycznia br. Poprzednia została usunięta po kilkunastu godzinach w poniedziałek.

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Spowodowane przez stałe usterki zakłócenia produkcji energii elektrycznej przyczyniają się do częstych a zarazem wielogodzinnych przerw w dostawach prądu. Towarzyszą im też częste niedobory wody pitnej oraz zakłócenia sygnału internetowego i telefonicznego.

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Źródło: PAP
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Tagi:
KubaelektrowniaAwaria
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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