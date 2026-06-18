Ze świata Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni Oprac. Paulina Karpińska |

Kolejna awaria. Hawana pogrążona w ciemnościach (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Yander Zamora

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Jak przekazały władze elektrowni cieplnej im. Antonio Guiterasa w Matanzas, cytowane przez państwową telewizję TVC, usuwanie usterki, która wystąpiła w środę rano, potrwa co najmniej do niedzieli.

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Dyrektor elektrowni: wykryto szereg usterek

Dyrektor zakładu Roman Perez Castaneda sprecyzował, że w związku z awarią kotła wykryto szereg innych usterek, które wymagają natychmiastowego usunięcia. Dodał, że zostały one uznane "za powtarzające się źródło awarii".

Władze głównej kubańskiej elektrowni twierdzą, że liczne w tym roku awarie tego zakładu wynikają z częstego "odkładania na później gruntownego przeglądu". Ten ich zdaniem powinien potrwać co najmniej 180 dni.

Kolejna awaria prądu na Kubie

Według szacunków niezależnych mediów kubańskich środowa awaria zakładu im. Antonio Guiterasa jest już szesnastą od początku stycznia br. Poprzednia została usunięta po kilkunastu godzinach w poniedziałek.

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Spowodowane przez stałe usterki zakłócenia produkcji energii elektrycznej przyczyniają się do częstych a zarazem wielogodzinnych przerw w dostawach prądu. Towarzyszą im też częste niedobory wody pitnej oraz zakłócenia sygnału internetowego i telefonicznego.

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