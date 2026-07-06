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Kraj pogrążony w ciemności. "To, co dzieje się wobec naszego narodu, to ludobójstwo"

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Panorama Hawany po tym, jak drugi raz w tygodniu doszło do całkowitej awarii sieci energetycznej Kuby
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: kandl stock /Shutterstock
Na Kubie doszło do ogólnokrajowej awarii prądu - przekazał portal CNN. Kraj od miesięcy zmaga się z kryzysem energetycznym, który pogłębia amerykańska blokada dostaw paliw.

Ministerstwo energii Kuby poinformowało, że krajowa sieć energetyczna całkowicie się załamała. Operator sieci przekazał, że trwa ustalanie przyczyn awarii. Brak prądu sparaliżował kluczowe usługi publiczne, w tym szkolnictwo, transport oraz służbę zdrowia.

Sankcje USA uderzają w Kubę

W ciągu ostatnich kilku lat na Kubie wielokrotnie dochodziło do ogólnokrajowych blackoutów. Starzejąca się infrastruktura energetyczna kraju nie jest w stanie zaspokoić popytu na prąd. Jednak kryzys energetyczny na wyspie zaostrzył się w tym roku, gdy Stany Zjednoczone zmusiły głównych dostawców Kuby do wstrzymania dostaw ropy. W marcu w ciągu zaledwie tygodnia doszło tam do co najmniej dwóch całkowitych awarii sieci.

Hawana, Kuba
Hawana, Kuba
Źródło zdjęcia: Omri Eliyahu/Shutterstock

Nowe sankcje nałożone przez USA jeszcze bardziej uderzyły w kubańską gospodarkę i skutecznie zniechęciły wielu turystów do odwiedzania wyspy. Waszyngton twierdzi, że te radykalne środki mają zmusić kubański rząd do zmian w systemie politycznym kraju i dopuszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Stany Zjednoczone oskarżają władze w Hawanie o goszczenie na wyspie rosyjskich i chińskich placówek wywiadowczych oraz o działanie na szkodę amerykańskich interesów w regionie. Kuba odpiera te zarzuty, a stanowisko Waszyngtonu uznaje za bezpodstawne.

Dyskusje na linii Waszyngton-Hawana

W zeszłym miesiącu kubańskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło szeroki pakiet reform mających na celu otwarcie tamtejszej gospodarki. Minister handlu zagranicznego powiedział w rozmowie z CNN, że zmiany te nie były odpowiedzią na naciski z zewnątrz. Rzecznik Departamentu Stanu USA określił te reformy jako "skromne, spóźnione i ostatecznie powierzchowne sygnały dymne" ze strony tamtejszych władz.

W ciągu ostatnich kilku tygodni urzędnicy z USA i Kuby odbyli szereg rozmów. W maju dyrektor CIA John Ratcliffe spotkał się w Hawanie z szefami kubańskiego wywiadu, a dowódca Dowództwa Południowego USA (SOUTHCOM) rozmawiał z wysokimi rangą kubańskimi wojskowymi na terenie bazy marynarki wojennej w zatoce Guantanamo.

Gdy dziennikarz CNN zapytał kubańskiego ministra handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych Oscara Péreza-Olivę Fragę o kryzys humanitarny na wyspie, ten oskarżył USA o stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, stwierdzając wprost: - To, co dzieje się dziś wobec naszego narodu, to ludobójstwo.

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Tagi:
KubaEnergetykaSankcje
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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