Dom z filmu "Krzyk" do wynajęcia. Odwiedzających powita jeden z aktorów

Firma zajmująca się pośrednictwem w wynajmie wyremontowała na własny koszt dom, w którym dzieje się akcja słynnego horroru z 1996 roku, wyreżyserowanego przesz Wesa Cravena. Teraz wygląda on niemal identycznie jak w filmie. Pojawił się w nim nowy element - witraż przedstawiający charakterystycznego mordercę w białej masce.

Dom z filmu "Krzyk" do wynajęcia

Odwiedzających powita (wirtualnie) szeryf Dewey Riley, czyli aktor David Arquette. Goście będą mogli urządzić sobie maraton filmowy, składający się ze wszystkich czterech części serii. I to na kasetach VHS tak, aby pozostać wiernym duchowi czasu. Wynajmujący będą mogli też zadzwonić do Ghostface'a. CNN zwraca jednak uwagę, że morderca w masce ma tendencję do dzwonienia jako pierwszy, więc goście mogą oczekiwać telefonów przez całą noc.