Ryanair złożył skargę na polski rząd do Komisji Europejskiej

Irlandzka linia lotnicza Ryanair poinformowała, że we wtorek złożyła skargę do Komisji Europejskiej na rozporządzenie polskiego rządu. W ocenie przewoźnika przepisy "przyznają pierwszeństwo LOT-owi i jego klientom na Lotnisku Chopina w Warszawie przed pasażerami Ryanaira na lotnisku Warszawa-Modlin".

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym. Wynika z niego, że w maju lotniska w Warszawie i Modlinie będą działały od godz. 9.30 do 17.00. Oznacza to, że operacje lotnicze będą mogły być wykonywane wyłącznie między tymi godzinami, przy założeniu, że w tym czasie zostaną zapewnione służby żeglugi powietrznej.

Stanowisko Ryanaira

"Lista w niewytłumaczalny sposób wyklucza połączenia obsługiwane przez Ryanaira z Warszawy-Modlina, takie jak Sztokholm czy Mediolan, a zawiera trasy LOT-u do Berlina i Wilna, do których można łatwo dotrzeć pociągiem lub drogą lądową w ciągu zaledwie kilku godzin" - czytamy w komunikacie irlandzkiego przewoźnika.

Zdaniem dyrektora generalnego Grupy Ryanair Michaela O'Leary'ego polski rząd najpierw doprowadził do sporu płacowego z kontrolerami ruchu lotniczego w Warszawie, "a teraz okazał całkowite lekceważenie pasażerów Ryanaira, decydując się na ochronę nieistotnych tras LOT-u do Berlina, Wilna, Szczecina, Rzeszowa i innych pobliskich miejsc, kosztem kluczowych tras Ryanaira, takich jak Sztokholm i Mediolan".

O'Leary podał, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, to przez cały maj "ponad 300 tysięcy klientów Ryanaira będzie miało odwołane loty". W ocenie przewoźnika Ryanair stoi przed groźbą likwidacji 55 z 57 tras do Warszawy. Z obwieszczenia prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w maju Ryanair będzie mógł obsługiwać rejsy na linii Warszawa - Londyn-Stansted (EGSS) oraz Warszawa - Dublin (EIDW).

Ile lotów dziennie?

"W związku z tym, że w czasie przewidywanej pracy lotnisk (od 9.30 do 17.00) w ciągu godziny może się odbyć do 24 operacji lotniczych (start i lądowanie), to dziennie będzie można zrealizować do 180 operacji lotniczych" - wskazał Urząd.