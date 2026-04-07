Obecny kryzys paliwowy "poważniejszy" niż trzy ostatnie razem wzięte

Morawski o kryzysie energetycznym i konieczności oszczędzania paliwa

Obecny kryzys naftowo-gazowy, wywołany blokadą cieśniny Ormuz, jest "poważniejszy niż te z lat 1973, 1979 i 2022 razem wzięte" - stwierdził Birol w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu francuskiego dziennika.

Globalne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie

Szef IEA podkreślił, że skutki kryzysu odczują zarówno kraje europejskie, jak i Japonia czy Australia. Największe ryzyko dotyczy jednak państw rozwijających się. Jego zdaniem mogą one szczególnie odczuć wysokie ceny ropy i gazu, ale też drożejącą żywność oraz ogólny wzrost inflacji.

Birol przypomniał, że w zeszłym miesiącu kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetycznej zgodziły się na uwolnienie części rezerw strategicznych.

W odpowiedzi na ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych Iran niemal całkowicie zablokował ruch w cieśninie Ormuz. Ponieważ regularnie przepływa przez nią około 20 proc. światowej ropy i gazu, decyzja ta wywołała gwałtowny wzrost cen energii na rynkach globalnych.

Wymiana gróźb między Trumpem a Iranem

Donald Trump zagroził, że jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia i nie otworzy kluczowej cieśniny, kraj ten "powróci do epoki kamienia". Ostatnie ultimatum, jakie wystosował prezydent USA, upływa we wtorek o godzinie 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce).

- Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - oświadczył Donald Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu. Dodał, że Amerykanie mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, czyli do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził we wtorek, że w przypadku przekroczenia przez Stany Zjednoczone "czerwonych linii" podejmie działania przeciwko infrastrukturze, co "pozbawi na lata USA i ich sojuszników ropy i gazu wydobywanych w regionie".

