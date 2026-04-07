Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Obecny kryzys paliwowy "poważniejszy" niż trzy ostatnie razem wzięte

|
Źródło: TVN24
Świat nigdy nie doświadczył zakłóceń w dostawach energii na taką skalę - ocenił na łamach "Le Figaro" Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Jego zdaniem sytuacja wywołana przez wojnę z Iranem może być gorsza, niż trzy ostatnie kryzysy paliwowe razem wzięte.

Obecny kryzys naftowo-gazowy, wywołany blokadą cieśniny Ormuz, jest "poważniejszy niż te z lat 1973, 1979 i 2022 razem wzięte" - stwierdził Birol w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu francuskiego dziennika.

Globalne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie

Szef IEA podkreślił, że skutki kryzysu odczują zarówno kraje europejskie, jak i Japonia czy Australia. Największe ryzyko dotyczy jednak państw rozwijających się. Jego zdaniem mogą one szczególnie odczuć wysokie ceny ropy i gazu, ale też drożejącą żywność oraz ogólny wzrost inflacji.

Geopolityczny wstrząs tysiące kilometrów stąd. "Branża już odczuwa skutki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Geopolityczny wstrząs tysiące kilometrów stąd. "Branża już odczuwa skutki"

Maja Piotrowska

Birol przypomniał, że w zeszłym miesiącu kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetycznej zgodziły się na uwolnienie części rezerw strategicznych.

W odpowiedzi na ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych Iran niemal całkowicie zablokował ruch w cieśninie Ormuz. Ponieważ regularnie przepływa przez nią około 20 proc. światowej ropy i gazu, decyzja ta wywołała gwałtowny wzrost cen energii na rynkach globalnych.

Wymiana gróźb między Trumpem a Iranem

Donald Trump zagroził, że jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia i nie otworzy kluczowej cieśniny, kraj ten "powróci do epoki kamienia". Ostatnie ultimatum, jakie wystosował prezydent USA, upływa we wtorek o godzinie 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce).

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Maja Piotrowska

- Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - oświadczył Donald Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu. Dodał, że Amerykanie mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, czyli do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził we wtorek, że w przypadku przekroczenia przez Stany Zjednoczone "czerwonych linii" podejmie działania przeciwko infrastrukturze, co "pozbawi na lata USA i ich sojuszników ropy i gazu wydobywanych w regionie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzPaliwoStacje paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
giełda
Szef wielkiego banku ostrzega. Tak wojna z Iranem może uderzyć w gospodarkę
Ze świata
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
Ze świata
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
Tech
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
Tech
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze do Tuska w sprawie Mercosur. Kosiniak-Kamysz: znowu spóźniony
Z kraju
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
Ze świata
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Co dalej z cenami paliw? Tak to widzą eksperci
Z kraju
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle będą kosztować
Z kraju
bitcoin shutterstock_693865363
Od euforii do krypto-zimy. "Cyfrowe złoto" wystawione na próbę
Rynki
Donald Trump
Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia
Ze świata
francja stacja benzynowa paliwa
Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem
Ze świata
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
Nieruchomości
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Rynki
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
Z kraju
Kanye West
Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy
Ze świata
Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne w Polsce. Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek na MOP-ach
Moto
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Dwa tankowce w drodze. Możliwy test irańskiej blokady
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy
Handel
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Rynek ropy reaguje na groźby Trumpa i zapowiedź zawieszenia broni
Rynki
NBP
Stopy procentowe i wojna w Iranie. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Pieniądze
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni
Tech
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Widmo 150 dolarów za baryłkę. OPEC+ podjęło symboliczną decyzję
Ze świata
Donald Trump
Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w poniedziałek
Moto
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Tyle zyskała Polska dzięki Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki
Z kraju
produkcja plastiku
Nadchodzi "kryzys wszystkiego"
Ze świata
Tallin
Apel banku centralnego. "Rozsądne i zalecane"
Pieniądze
Viktor Orban Robert Fico
"Możemy uniknąć tego zagrożenia". Orban i Fico namawiają
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

