Wojsko na ratunek w kryzysie paliwowym. Żołnierze pomagają w dostawach

Kryzys paliwowy na Wyspach

Doszła do tego panika konsumentów, którzy masowo zaczęli kupować paliwa, co doprowadziło do chaosu w dużych miastach z długimi kolejkami kierowców. Niektórzy walczyli na pięści o pompy, podczas gdy inni gromadzili paliwo w starych butelkach po wodzie - relacjonuje Agencja Reutera.

Dodaje, że według Stowarzyszenia Sprzedawców Benzyny (Petrol Retailers Association) około 22 proc. stacji paliw w Londynie i na południowym wschodzie nadal nie ma paliwa, a dyrektor wykonawczy stowarzyszenia, Gordon Balmer, zapowiada, iż powrót zapasów do normy może potrwać od tygodnia do 10 dni.

Rząd o kryzysie paliwowym w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z tym planem do Wielkiej Brytanii natychmiast będzie mogło przyjechać 300 kierowców cystern i pozostać w celu wykonywania pracy do końca marca 2022 r., a 4700 kierowców przewożących żywność będzie mogło przyjechać od końca października i pozostać do końca lutego 2022 r. Do Wielkiej Brytanii będzie mogło od końca października przyjechać także 5500 pracowników sektora drobiarskiego, którzy będą mogli pozostać do 31 grudnia 2021 r.