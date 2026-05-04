Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania

|
Emmanuel Macron
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Kraje europejskie będą musiały zareagować na "nadmierne" zyski i "nieco drapieżne" zachowania koncernów naftowych - ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron. Dodał jednak, że w jego opinii na ten moment producenci nie podnoszą cen w sposób celowy.

Macron wyraził przekonanie, że na obecnym etapie nigdzie nie ma producentów, którzy podnosiliby ceny "umyślnie". Francuski prezydent wypowiadał się po spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, stolicy Armenii.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Zysk wyższy o ponad połowę

We Francji dyskusja na temat podatku od nadmiernych zysków, uzyskanych przez producentów ropy, pojawiła się w kontekście dochodów uzyskiwanych w trakcie wojny na Bliskim Wschodzie przez koncern TotalEnergies (zysk netto tej firmy w pierwszym kwartale wzrósł o 51 proc.). Projekt ustawy idący w tym kierunku złożyła Partia Socjalistyczna.

Za opodatkowaniem takich wyjątkowych zysków opowiedziało się także skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Liderka ruchu, Marine Le Pen, zastrzegła przy tym, że uważa to za potrzebne, gdyby ograniczenie cen paliw na stacjach benzynowych okazało się niewystarczające, biorąc pod uwagę siłę nabywczą obywateli. Skrajna prawica żąda obniżki VAT na paliwa w kontekście ich wysokich cen.

Rząd Francji, kierowany przez premiera Sebastiena Lecornu, nie przewiduje obniżki VAT ani specjalnego opodatkowania przedsiębiorstw naftowych. Lecornu wezwał TotalEnergies do "hojnego" ograniczenia cen paliwa na stacjach benzynowych, w celu redystrybucji uzyskiwanych nadzwyczajnych zysków.

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji

Maciej Michałek

Podatek od nadmiernych zysków w Polsce

O podatku od nadmiernych zysków wynikających z wojny na Bliskim Wschodzie mówi się również w Polsce.

- Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji (na wojnie na Bliskim Wschodzie - red.) - powiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. - Trwają prace w Ministerstwie Finansów, chcemy, aby taki podatek od nadmiarowych zysków został wprowadzony jak najszybciej. (…) Wpływy z takiego podatku powinny przekroczyć cztery miliardy złotych - poinformował.

Według opracowania resortu podatek od nadmiarowych zysków ma zniwelować ubytek dochodów budżetowych wynikający z wdrożenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej". Częścią programu, w którego wchodzą maksymalne ceny paliw, jest również obniżenie stawki za akcyzy na paliwa. Według niedawnego rozporządzenia, które wydłużyło okres stosowania niższych stawek akcyzy do 15 maja, tylko w okresie między 30 marca a 15 maja projekt będzie kosztował budżet Polski około 1,1 miliarda złotych. Same dwa dodatkowe tygodnie obowiązywania tarczy to koszt rzędu 350 mln zł.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL

Udostępnij:
Tagi:
paliwaRopa naftowaEmmanuel MacronPodatki
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata
samochody
Widmo nowej wojny celnej. Bruksela odpowiada na groźby Trumpa
Ze świata
Tesla
Europa kupuje więcej Tesli. Wysokie ceny paliw napędzają rynek EV
Moto
Platforma X
Niemieckie partie opuszczają X. "Pogrążył się w chaosie"
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Deweloperzy nie chcą w nie inwestować. Nowy raport z rynku biurowego
Nieruchomości
Ormuz – cieśnina
Postępy w cieśninie Ormuz. Statki USA przepłynęły
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Strach przed AI szkodzi młodym. To "skrajnie destrukcyjne"
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Najdroższe paliwo w historii kraju. Koncerny podnoszą ceny
Moto
shutterstock_2136269951
Ukarani za zmowę cenową. Zapłacą dziesiątki milionów
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Rocznie ginie niemal 200 osób. "Takich zdarzeń jest ciągle za dużo"
Dla pracownika
Bombaj, Indie, 03.08.05. Kolejka po jedzenie i wodę w Bombaju
Najbardziej ucierpią kobiety. Prognozy nie dają nadziei
Ze świata
Kopenhaga
Problemy lidera energii odnawialnej. Nowe projekty wstrzymane
Tech
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Ugoda zamiast długiego sporu. Rząd szykuje zmiany dla podatników
Prawo
robotyczne ręce
Chcą odtworzyć "bibliotekę ludzkich zdolności manualnych"
Tech
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_1564487206
Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"
Nieruchomości
ebay
Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Tech
przemysł, biznes, inwestycje, budowa, budowanie
"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowy"
Z kraju
AdobeStock_199625542
"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów złotych wyparowało
Łukasz Figielski
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
Z kraju
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
Turystyka
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
Donald Trump
"Wyprowadzimy statki" z cieśniny Ormuz. Trump ogłosił nową operację
TVN24
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
Ze świata
shutterstock_2534617095 (1)_1
Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu. "Spóźniają się na swoje loty"
Turystyka
shutterstock_2712770827_1
Popularny suplement diety z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica