Droższe loty w Europie. Koszty paliwa w górę

Jan Sowa
Rosnące ceny paliwa lotniczego mogą w najbliższych miesiącach przełożyć się na wyższe ceny biletów lotniczych w Europie. Szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) Willie Walsh ostrzegł, że linie lotnicze nie będą w stanie długo pokrywać dodatkowych kosztów związanych z drogą ropą i zakłóceniami wywołanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Choć część przewoźników w Europie obniżała ostatnio ceny biletów z powodu słabszego popytu, według Willie’ego Walsha taka sytuacja nie utrzyma się długo.

- Nie ma możliwości, by linie lotnicze mogły absorbować dodatkowe koszty, których obecnie doświadczają - powiedział szef IATA w rozmowie z BBC.

Jak podkreślił, promocje i czasowe obniżki cen mogą być stosowane jedynie w celu pobudzenia ruchu pasażerskiego. W dłuższej perspektywie wysokie ceny ropy mają jednak nieuchronnie znaleźć odzwierciedlenie w cenach biletów.

- Mogą zdarzać się sytuacje, w których linie będą oferować zniżki, by zwiększyć ruch pasażerski, ale z czasem wysokie ceny ropy nieuchronnie przełożą się na wyższe ceny biletów - stwierdził Walsh.

Obawy o dostawy paliwa w Wielkiej Brytanii

Szef IATA zaznaczył również, że brytyjski sektor lotniczy nadal obawia się problemów z dostępnością paliwa lotniczego w szczycie sezonu wakacyjnego. Europa, a szczególnie Wielka Brytania, w dużym stopniu uzależniona jest od dostaw z Bliskiego Wschodu i obecnie poszukuje alternatywnych źródeł zaopatrzenia.

- Myślę, że głównym problemem Wielkiej Brytanii jest czas - wyjaśnił Walsh.

Dodał, że w lipcu i sierpniu zapotrzebowanie na paliwo oraz liczba lotów są zwykle o około 25 proc. wyższe niż np. w marcu. - Obawy dotyczą tego, że jeśli nie uda się znaleźć wystarczających alternatywnych dostaw, mogą pojawić się niedobory w szczycie sezonu letniego - ocenił.

Jednocześnie podkreślił, że nie ma powodów do paniki, a ryzyka masowego odwoływania lotów da się uniknąć.

Skutki konfliktu mogą potrwać do przyszłego roku

Walsh zwrócił uwagę, że nawet szybkie ponowne otwarcie cieśniny Ormuz nie oznaczałoby natychmiastowego spadku cen paliwa. Według niego zakłócenia w dostawach ropy i uszkodzenia infrastruktury rafineryjnej w regionie Zatoki Perskiej będą odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy.

- Niezależnie od tego, jak na to spojrzeć, myślę, że problem będzie utrzymywał się przez wiele kolejnych miesięcy i może potrwać nawet do przyszłego roku - powiedział.

