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Ze świata

USA odcinają Kubę od systemów płatniczych. "Strategia duszenia"

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Hawana, Kuba
Panorama Hawany po tym, jak drugi raz w tygodniu doszło do całkowitej awarii sieci energetycznej Kuby
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: DimaSid/Shutterstock
Na Kubie od soboty przestaną działać karty płatnicze Visa oraz Mastercard - przekazał tamtejszy bank centralny. To efekt sankcji nałożonych przez amerykańską administrację, które stanowią kolejny cios dla pogrążonej w kryzysie gospodarczym wyspy.

Bank Centralny Kuby (BCC) ogłosił, że zagraniczna instytucja finansowa, która prowadziła takie transakcje, powiadomiła o zerwaniu współpracy z Fincimexem - kubańską agencją, która jest częścią kontrolowanego przez tamtejszą armię konglomeratu GAESA, obłożonego sankcjami USA.

"W wyniku tej decyzji Kuba nie może otrzymywać przychodów ze sprzedaży dóbr i usług poprzez karty o uznanym zasięgu międzynarodowym, takie jak Visa i Mastercard" - napisano w komunikacie. Ich obsługa zostanie wstrzymana w sobotę 6 czerwca.

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Wyniszczające sankcje USA

BCC podkreślił, że wstrzymanie tych usług jest bezpośrednim wynikiem rozporządzenia wykonawczego o zaostrzeniu sankcji na Kubę, podpisanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa 1 maja. Bank ocenił to jako część "strategii duszenia ludu kubańskiego".

Według władz w Waszyngtonie GAESA umożliwia kubańskiemu wojsku i elitom przejmowanie zysków z najbardziej dochodowych sektorów kubańskiej gospodarki, w tym turystyki, przekazów finansowych i transportu. Rząd w Hawanie temu zaprzecza.

Rozporządzenie Trumpa doprowadziło już do exodusu zagranicznych firm z Kuby. Zamykanie lub ograniczenie działalności na wyspie ogłosiły w ostatnich tygodniach sieci hoteli, linie lotnicze i międzynarodowe firmy transportowe.

Zaostrzenie sankcji pogłębia międzynarodową izolację Kuby, pogrążonej w kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Pogorszył się on w 2026 roku z powodu wprowadzonej przez USA blokady dostaw ropy naftowej, od których wyspa jest niemal całkowicie uzależniona. Według komentatorów celem Trumpa jest doprowadzenie do upadku komunistycznego reżimu w Hawanie.

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Źródło: PAP
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Tagi:
KubaUSAVisaMastercardSankcje
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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