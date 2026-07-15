Ze świata Awaria pogrążyła cały kraj w ciemnościach. Narasta kryzys na Kubie Oprac. Paulina Karpińska |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: kandl stock /Shutterstock

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Paraliż sieci energetycznej na Kubie wystąpił krótko po uporaniu się władz z podobną niesprawnością całego systemu energetycznego, do której doszło w piątek.

W sumie w tym roku wystąpiło już pięć takich awarii. W samym ubiegłym tygodniu miały miejsce dwie.

Kubański szef resortu energii: nie ma związku z błędami ludzkimi

Jak poinformował kubański minister ds. energii i górnictwa Vicente de la O Levy, wtorkowy paraliż energetyczny "nie ma żadnego związku z błędami ludzkimi". Zapowiedział pilne działania na rzecz przywrócenia dostaw prądu.

Wyjaśnił, że ogólnokrajowa awaria zasilania spowodowana została przez wahania w krajowej sieci elektroenergetycznej, które wymusiły wyłączenie jednego bloku energetycznego. Następnie, jak dodał, doszło do "lawiny odłączeń kilku kolejnych bloków, aż do całkowitego załamania się sieci energetycznej".

W ostatnich miesiącach przedstawiciele kubańskich władz tłumaczyli awarie w elektrowniach "koniecznością pilnych napraw przestarzałej infrastruktury", a także wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, która z kolei jest rezultatem braku paliwa.

Protesty Kubańczyków

W związku z przerwami w dostawach energii elektrycznej oraz wody pitnej od piątku na Kubie odbyło się kilkadziesiąt protestów niezadowolonej ludności. Kilka z nich odbyło się w aglomeracji Hawany, stolicy kraju.

Trwające od kilku lat na Kubie problemy z brakiem prądu nasiliły się wraz z deficytem ropy naftowej. Przyczynił się do tego amerykański atak na Wenezuelę i ujęcie 3 stycznia br. jej przywódcy Nicolasa Maduro. Nowe władze tego kraju pod naciskiem USA wstrzymały transport surowca na pogrążoną w kryzysie energetycznym wyspę.