Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Awaria pogrążyła cały kraj w ciemnościach. Narasta kryzys na Kubie

|
kuba hawana shutterstock_2730976575_1
Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: kandl stock /Shutterstock
Kuba ponownie zmaga się z poważnym kryzysem energetycznym. We wtorek ogólnokrajowa awaria sieci doprowadziła do blackoutu na całej wyspie, pozostawiając mieszkańców bez prądu i pogłębiając problemy z dostępem do wody pitnej.

Paraliż sieci energetycznej na Kubie wystąpił krótko po uporaniu się władz z podobną niesprawnością całego systemu energetycznego, do której doszło w piątek.

W sumie w tym roku wystąpiło już pięć takich awarii. W samym ubiegłym tygodniu miały miejsce dwie.

Kubański szef resortu energii: nie ma związku z błędami ludzkimi

Jak poinformował kubański minister ds. energii i górnictwa Vicente de la O Levy, wtorkowy paraliż energetyczny "nie ma żadnego związku z błędami ludzkimi". Zapowiedział pilne działania na rzecz przywrócenia dostaw prądu.

Wyjaśnił, że ogólnokrajowa awaria zasilania spowodowana została przez wahania w krajowej sieci elektroenergetycznej, które wymusiły wyłączenie jednego bloku energetycznego. Następnie, jak dodał, doszło do "lawiny odłączeń kilku kolejnych bloków, aż do całkowitego załamania się sieci energetycznej".

W ostatnich miesiącach przedstawiciele kubańskich władz tłumaczyli awarie w elektrowniach "koniecznością pilnych napraw przestarzałej infrastruktury", a także wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, która z kolei jest rezultatem braku paliwa.

Protesty Kubańczyków

W związku z przerwami w dostawach energii elektrycznej oraz wody pitnej od piątku na Kubie odbyło się kilkadziesiąt protestów niezadowolonej ludności. Kilka z nich odbyło się w aglomeracji Hawany, stolicy kraju.

Trwające od kilku lat na Kubie problemy z brakiem prądu nasiliły się wraz z deficytem ropy naftowej. Przyczynił się do tego amerykański atak na Wenezuelę i ujęcie 3 stycznia br. jej przywódcy Nicolasa Maduro. Nowe władze tego kraju pod naciskiem USA wstrzymały transport surowca na pogrążoną w kryzysie energetycznym wyspę. 

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
KubaPrądAwaria
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Jeden na jeden - Miłosz Motyka
Co dalej z cenami paliw? Minister: najbliższe tygodnie zdecydują
jeden na jeden
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Zakazali budowania centrów danych AI. "Jeden z największych wstrząsów"
Ze świata
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Ormuz. Jest nowe rozwiązanie
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
"Pomoc" w odzyskaniu pieniędzy. Jak działają oszuści
Tech
fabryka roboty maszyny shutterstock_2682841033
Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem gospodarki
Tech
Kevin Warsh
Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
Ze świata
Facebook Meta
Meta z pozwem. Algorytm miał wskazywać osoby do zwolnienia
Tech
W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z wakacyjnym szczytem cen paliw - przewidują analitycy BM Reflex
W drogę bez kierowcy. Polska zmienia prawo
Łukasz Figielski
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Sposób na ominięcie cieśniny. Emiraty zapowiadają nowy projekt
Ze świata
shutterstock_2359731071
Zwolnienia w dużym banku. Pracę stracą setki osób
Z kraju
FED Rezerwa Federalna USA
Inflacja w USA zaskakuje. Widmo podwyżki stóp pozostaje
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
Milion aut w miesiąc. Rekord Chin bije w Europę
Moto
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Platformy nie sprawdzają, młodzi korzystają. Zakaz okazał się dziurawy
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rząd przyjął nowe zasady najmu krótkoterminowego. "Nie wywróci rynku"
Z kraju
Dziewczynka na spacerze z nowonarodzonym bratem w wózku
Mieszkańców będzie coraz mniej. Te regiony Polski wyludnią się najszybciej
Ze świata
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Orlen: złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie Obajtka
Z kraju
Teheran, Iran
Iran niewzruszony. "Nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie"
Ze świata
telefon szpieg hacker
Oszuści podszywają się pod największy bank w Polsce
Z kraju
Serwerownia AI
Ceny rosną przez rozwój sztucznej inteligencji
Tech
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Fala podwyżek VAT w regionie. Polska znacznie powyżej średniej
Pieniądze
emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Legitymacja emeryta. Zmiany weszły w życie
Dla seniora
Biały Dom
Biały Dom zmienia zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Błyskawiczna reakcja rynku na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
Donald Trump
Iran: prezydent USA ma absolutną rację
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump manipulował procesem
Ze świata
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Średnio pięć tygodni na L4. Polska bliżej drugiego bieguna
Ze świata
Donald Trump
Agencja ONZ sprzeciwia się pomysłowi Trumpa
Ze świata
Crimea, Feodosia - Circa 2019
Brakuje paliwa, prądu, łączności i turystów. Pokłosie ataków Ukrainy
Ze świata
shutterstock_1405253582
Ceny kawy. Nagły zwrot
Handel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica