Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli

Kuba, Hawana
Irańska delegacja opuściła miejsce negocjacji z USA, mijając tłum protestujących
Źródło: Reuters
Na Kubie zamknięto od środy ponad 20 hoteli. Wyspa położona na Morzu Karaibskim od tygodni pogrąża się w coraz większym kryzysie energetycznym - donosi portugalski tygodnik "Expresso".

Wydawana w Lizbonie gazeta przekazała, że tymczasowo zamknięto dwa hotele portugalskiej sieci Vila Gale. Dwa inne mają przestać działać w najbliższym tygodniu. Według szacunków kubańskiego Radio Marti, w sumie od środy turystów nie przyjmuje ponad 20 obiektów hotelowych działających m.in. w Hawanie, Varadero, Matanzas, Cayo Paredon oraz w Cayo Santa Maria.

Kryzys energetyczny na Kubie

Rozgłośnia przypomniała, że od połowy lutego trwa ewakuacja m.in. turystów z Rosji. Radio Marti odnotowało też apele MSZ Portugalii wzywające obywateli tego kraju do unikania podróży na ogarniętą kryzysem energetycznym Kubę. Według ustaleń niezależnego portalu CiberCuba turyści, którzy mieli spędzić urlop w zamykanych obiektach, są kierowani do innych placówek hotelowych.

Kraj w kryzysie. Chiny "stanowczo wspierają", "w miarę swoich możliwości"

Kryzys wywołany przez atak na Wenezuelę

Głównym powodem zamykania hoteli na Kubie jest pogłębiający się kryzys energetyczny, w szczególności niedobory paliw, a co za tym idzie nasilające się niedobory żywności.

Niemal całkowicie uzależniona od importu paliw Kuba znalazła się w trudnej sytuacji po 3 stycznia, kiedy to amerykańscy żołnierze pojmali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Reżim, na czele którego stał, był największym dostawcą ropy dla Kuby. Wkrótce potem władze USA wymusiły na Caracas wstrzymanie transportów surowca na wyspę, a także zagroziły nałożeniem dodatkowych ceł na import z państw, które zaopatrują Kubę w ropę. W reakcji na to dostawy surowca na wyspę wstrzymały też władze Meksyku.

Nadzieja w energii słonecznej

Kubańczycy starają się radzić sobie na różne sposoby, m.in. poprzez instalowanie paneli słonecznych w swoich domach, sklepach i pojazdach, jak donosi Reuters.

Rząd kraju dostaje wsparcie od państwa sojuszniczego - Chin. Dzięki finansowaniu i darowiznom sprzętu z Pekinu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainstalowano panele o mocy ponad 1000 megawatów energii solarnej. Władze zapowiadają podwojenie mocy w nadchodzących latach.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica