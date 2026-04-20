Ze świata

Seria wstrząsów w globalnej gospodarce. "To frustrujące"

Oprac. Jan Sowa
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Globalni liderzy finansowi przyznają: możliwości łagodzenia skutków kolejnych wstrząsów geopolitycznych są ograniczone. Spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie pokazały także, że przywództwo Stanów Zjednoczonych nie daje już dawnych gwarancji rozwiązania kryzysów.

Nastroje uczestników zmieniały się z dnia na dzień. Najpierw dominował pesymizm związany z rosnącymi cenami energii i zakłóceniami dostaw, później pojawił się ostrożny optymizm, gdy pojawiły się sygnały o możliwym otwarciu przez Iran cieśniny Ormuz i wznowieniu transportu ropy, gazu oraz innych surowców.

Ten optymizm szybko jednak przygasł po kolejnych atakach na żeglugę.

MFW i Bank Światowy zapowiedziały do 150 miliardów dolarów wsparcia dla krajów rozwijających się najbardziej dotkniętych szokiem energetycznym. Jednocześnie ostrzegły przed gromadzeniem ropy i kosztownymi, nieprecyzyjnymi subsydiami paliwowymi. W praktyce jednak, jak przyznawali uczestnicy, kluczowe decyzje zapadają poza tymi instytucjami.

Klucz w rękach polityki

- Najważniejsze wydarzenie dla światowej gospodarki rozegrało się między USA a Iranem. Mamy nadzieję, że to dobre wiadomości, ale musimy poczekać i zobaczyć - powiedział Josh Lipsky z Atlantic Council.

Podobne wątpliwości wyrażał minister finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Al-Jadaan. Podkreślał, że o realnej poprawie sytuacji będzie można mówić dopiero wtedy, gdy tankowce znów zaczną swobodnie przepływać przez cieśninę Ormuz.

- Jeśli szlaki będą otwarte, to dla mnie będzie sygnał zmiany scenariusza - zaznaczył.

Ryzyko spowolnienia rośnie

MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na 2026 rok do 3,1 proc., ale niemal natychmiast uznał ją za nieaktualną. Według najnowszych ocen świat zmierza raczej w kierunku słabszego scenariusza - wzrostu na poziomie 2,5 proc.

Fundusz ostrzega też, że przedłużający się konflikt może zepchnąć globalną gospodarkę w recesję.

Z kraju

Świat po serii wstrząsów

Obecny kryzys to kolejny z rzędu. Po pandemii COVID-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę gospodarki muszą mierzyć się z następnym szokiem.

- Napięcia geopolityczne to nowa norma, a niepewność w polityce stała się pewnikiem - mówił Kevin Chika Urama z Afrykańskiego Banku Rozwoju.

Zdaniem Lipsky’ego państwa zaczynają rozumieć, że Stany Zjednoczone nie są już "generałem" międzynarodowego porządku i nie zawsze będą w stanie narzucić rozwiązania.

Rosnąca frustracja i presja

W kuluarach spotkań pojawiały się naciski, zwłaszcza ze strony europejskich przedstawicieli, aby Waszyngton podjął działania na rzecz otwarcia cieśniny Ormuz. Publicznie ton był bardziej powściągliwy.

- Sednem tego konfliktu jest cieśnina Ormuz. Musimy ją otworzyć, ale nie za każdą cenę. Nie chcę płacić ani dolara za przepłynięcie przez nią - powiedział francuski minister finansów Roland Lescure.

Kraje rozwijające się wskazują, że kolejne kryzysy poważnie utrudniają planowanie gospodarcze.

- Te wstrząsy wywierają ogromną presję na finanse publiczne, ceny i wszystko inne - mówiła minister finansów Lesotho, Retselisitsoe Adelaide Matlanyane. - To frustrujące się z tym mierzyć - dodała.

Kryzys jako punkt zwrotny

Dla części państw obecna sytuacja może stać się impulsem do zmian. Wicepremier Tajlandii Ekniti Nitithanprapas wskazał, że kraj powinien ograniczyć zależność od paliw kopalnych i przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii.

- Musimy zobowiązać się do transformacji, aby pomóc ludziom odnaleźć się w nowym, podzielonym świecie i przy wysokich cenach ropy - podkreślił.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
