Ze świata Alarmujące prognozy Eurostatu. Wschodnia Polska wyludnia się Oprac. Paulina Karpińska |

W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Spośród 1 165 regionów w Unii Europejskiej populacja w 836 regionach (71,8 proc.) ma być niższa w 2050 roku niż w 2025 roku, podczas gdy 329 regionów (28,2 proc.) ma prognozowaną większą populację.

W tych krajach kryzys demograficzny ma być największy

Najgwałtowniejsze względne spadki do 2050 roku są prognozowane wzdłuż wschodniej granicy UE, od Finlandii przez państwa bałtyckie po Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię.

Znaczące spadki spodziewane są również wzdłuż południowej granicy kontynentalnej, szczególnie w Grecji, Chorwacji, południowych Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

W Niemczech przewiduje się również utratę ludności do kilku regionów do 2050 roku, szczególnie w częściach wschodnich Niemiec.

Największe względne wzrosty populacji prognozowane są głównie w Europie Północnej i Zachodniej, szczególnie w regionach Szwecji, Irlandii, Francji i Hiszpanii.

Polska wśród niechlubnych liderów

Eurostat podaje, że w Polsce, Rumunii i Bułgarii większość regionów ma odnotować spadek populacji o co najmniej 15 proc., natomiast w Finlandii, Słowacji i na Węgrzech większość regionów również odnotuje spadki, przekraczające 10 proc.

Wyludnieniu wielu regionów towarzyszyć będzie starzenie się społeczeństw wielu regionów, z tym że będzie ono rosło w różnym tempie w zależności od regionów.

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Eurostat prognozuje, że najszybszy będzie w regionach Litwy, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Malty i Włoch, gdzie mediana wieku może wzrosnąć co najmniej o 8,0 lat między 2025 a 2050 rokiem.

Starzejąca się Europa

W większości regionów wzdłuż wschodnich i południowych granic UE mediana wieku wyniesie co najmniej 41,4 lata, przy czym zdecydowana większość przekracza 50,0 lat. Starzenie się jest również przewidywane w północno-zachodniej Europie, choć mediana wieku w większości regionów prawdopodobnie pozostanie poniżej 48,0 lat.

W 2025 roku prawie 30 proc. regionów UE (357) miało już co najmniej jedną czwartą swojej populacji w wieku 65 lat lub więcej. Te regiony znajdowały się głównie w Szwecji i Finlandii, rozciągając się na wschodnie Niemcy, południową Francję, Portugalię, Hiszpanię, centralne i północne Włochy oraz Bułgarię i Grecję.

Do 2050 roku prognozuje się, że udział ten gwałtownie wzrośnie do 90 proc. regionów (1 040).