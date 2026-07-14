Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Alarmujące prognozy Eurostatu. Wschodnia Polska wyludnia się

|
Dziewczynka na spacerze z nowonarodzonym bratem w wózku
W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ponad siedem na dziesięć regionów Unii Europejskiej straci mieszkańców do 2050 roku - wynika z prognoz Eurostatu. Wśród obszarów zagrożonych najszybszą depopulacją znalazły się regiony położone przy wschodniej granicy Polski.

Spośród 1 165 regionów w Unii Europejskiej populacja w 836 regionach (71,8 proc.) ma być niższa w 2050 roku niż w 2025 roku, podczas gdy 329 regionów (28,2 proc.) ma prognozowaną większą populację.

"Niepokojące" prognozy dla Polski
Dowiedz się więcej:

"Niepokojące" prognozy dla Polski

Z kraju

W tych krajach kryzys demograficzny ma być największy

Najgwałtowniejsze względne spadki do 2050 roku są prognozowane wzdłuż wschodniej granicy UE, od Finlandii przez państwa bałtyckie po Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię.

Znaczące spadki spodziewane są również wzdłuż południowej granicy kontynentalnej, szczególnie w Grecji, Chorwacji, południowych Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

W Niemczech przewiduje się również utratę ludności do kilku regionów do 2050 roku, szczególnie w częściach wschodnich Niemiec.

Największe względne wzrosty populacji prognozowane są głównie w Europie Północnej i Zachodniej, szczególnie w regionach Szwecji, Irlandii, Francji i Hiszpanii.

Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"
Dowiedz się więcej:

Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

Z kraju

Polska wśród niechlubnych liderów

Eurostat podaje, że w Polsce, Rumunii i Bułgarii większość regionów ma odnotować spadek populacji o co najmniej 15 proc., natomiast w Finlandii, Słowacji i na Węgrzech większość regionów również odnotuje spadki, przekraczające 10 proc.

Wyludnieniu wielu regionów towarzyszyć będzie starzenie się społeczeństw wielu regionów, z tym że będzie ono rosło w różnym tempie w zależności od regionów.

>>> Za 100 lat może już nie być Polaków? "Prawda jest brutalna"

Eurostat prognozuje, że najszybszy będzie w regionach Litwy, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Malty i Włoch, gdzie mediana wieku może wzrosnąć co najmniej o 8,0 lat między 2025 a 2050 rokiem.

Starzejąca się Europa

W większości regionów wzdłuż wschodnich i południowych granic UE mediana wieku wyniesie co najmniej 41,4 lata, przy czym zdecydowana większość przekracza 50,0 lat. Starzenie się jest również przewidywane w północno-zachodniej Europie, choć mediana wieku w większości regionów prawdopodobnie pozostanie poniżej 48,0 lat.

W 2025 roku prawie 30 proc. regionów UE (357) miało już co najmniej jedną czwartą swojej populacji w wieku 65 lat lub więcej. Te regiony znajdowały się głównie w Szwecji i Finlandii, rozciągając się na wschodnie Niemcy, południową Francję, Portugalię, Hiszpanię, centralne i północne Włochy oraz Bułgarię i Grecję.

Do 2050 roku prognozuje się, że udział ten gwałtownie wzrośnie do 90 proc. regionów (1 040). 

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Kryzys demograficznyUnia EuropejskaPolskaDemografia
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Orlen: złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie Obajtka
Z kraju
Teheran, Iran
Iran niewzruszony. "Nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie"
Ze świata
telefon szpieg hacker
Oszuści podszywają się pod największy bank w Polsce
Z kraju
Serwerownia AI
Ceny rosną przez rozwój sztucznej inteligencji
Tech
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Fala podwyżek VAT w regionie. Polska znacznie powyżej średniej
Pieniądze
emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Legitymacja emeryta. Zmiany weszły w życie
Dla seniora
Biały Dom
Biały Dom zmienia zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Błyskawiczna reakcja rynku na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
Donald Trump
Iran: prezydent USA ma absolutną rację
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump manipulował procesem
Ze świata
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Średnio pięć tygodni na L4. Polska bliżej drugiego bieguna
Ze świata
Donald Trump
Agencja ONZ sprzeciwia się pomysłowi Trumpa
Ze świata
Crimea, Feodosia - Circa 2019
Brakuje paliwa, prądu, łączności i turystów. Pokłosie ataków Ukrainy
Ze świata
shutterstock_1405253582
Ceny kawy. Nagły zwrot
Handel
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody". Bruksela zapowiada zmiany
Tech
Kaja Kallas
"Zdecydowanie potępiamy działania Rosji"
Ze świata
Zrzut ekranu 2026-07-13 o 18
Po raz pierwszy użyli tej broni. Jest nagranie
ŚWIAT
shutterstock_2391839139
Świadczenie dla części emerytów. Niemal 300 złotych miesięcznie
Dla seniora
Projekt Przylądek Pomerania_HNGTChCWUAA4zp7
Nowy port na Bałtyku. "Naprawdę odważny projekt"
Z kraju
Donald Trump
Trump: będziemy pobierać opłaty w cieśninie Ormuz
Ze świata
shutterstock_2190853061
Płyty znikną. Bruksela bezradna wobec decyzji giganta
Tech
sklep
"Nie należy spożywać". Znana sieć wycofuje partię produktu
Handel
Ormuz – cieśnina
Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
Ze świata
Elon Musk
"Elon znów ma obsesję"
Tech
stacja paliwo tankowanie
Co z obniżką cen paliw? Motyka: decyzja w najbliższych dniach
Moto
smartfony shutterstock_2563893711_1
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Projekt po wakacjach
Ze świata
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Niemiecki koncern szykuje wielkie zwolnienia. Nawet 50 tysięcy mniej etatów
Moto
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Rekordowe zakupy gazu z Rosji. Media: Europa wydała miliardy
Ze świata
giełda, rynki, analityk, makler, notowanie
Największy spadek w historii koreańskiej spółki. Akcje nurkują
Tech
Gry komputerowe komputer
Nawet dwa miliony złotych kary. Dwaj twórcy internetowi na celowniku UOKiK
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica