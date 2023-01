Rosjanin aresztowany w Miami. Jego giełda kryptowalut miała wyprać 700 milionów dolarów

czytaj dalej

500 plus może wpłynąć na zwiększenie zdolności kredytowej. Prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski poinformował w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że bank od grudnia przy wyliczaniu zdolności kredytowej uwzględnia świadczenie z programu Rodzina 500 plus. - To ma duże znaczenie dla zdolności kredytowej rodzin z dziećmi - podkreślił. 500 plus przy badaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy uwzględniają też ING Bank Śląski i Credit Agricole.