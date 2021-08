Padli ofiarą jednej z największych w historii kradzieży. Zaoferowali nagrodę dla hakera

Platforma finansowa Poly Network, służąca do transakcji kryptowalutami (blockchain), powiadomiła o ataku we wtorek.

Immunitet miałby wyłączyć możliwość pociągnięcia cyberprzestępcy do odpowiedzialności karnej. Jeden z byłych funkcjonariuszy FBI, cytowany przez BBC, powiedział jednak, że "prywatne firmy nie mają uprawnień do obiecywania immunitetu".

To jedna z największych w historii kradzieży kryptowalut. Poly Network poinformowało, że cyberprzestępca wykorzystał lukę w systemie. W serii "pytań i odpowiedzi" (Q&A) opublikowanej w internecie haker miał stwierdzić, że dokonał kradzieży dla zabawy oraz, by zachęcić firmę Poly Networks do poprawy systemów bezpieczeństwa.