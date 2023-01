Giełda kryptowalut FTX została zaatakowana przez hakerów. Wykradziono 415 mln dolarów

Zarzuty dla Bankmana- Fried

Jak twierdzi nowojorska prokuratura Bankman-Fried używał pieniędzy klientów, by pokryć długi i wydatki należącego do niego funduszu inwestycyjnego Alameda Research. 30-latek jest też oskarżony o zmowę w celu złamania przepisów finansowania kampanii wyborczych. Miał on wpłacać pieniądze na kampanie wyborcze polityków obydwu głównych amerykańskich partii za pomocą tzw. słupów, a także z kont korporacyjnych, co jest zabronione.

Odzyskane pieniądze

Zajęcie aktywów na Bahama

Podczas początkowego dochodzenia spółki FTX w sprawie ataków hakerskich do swojego systemu, odkryto listopadowe zajęcie aktywów przez Securities Commission of the Bahamas, co doprowadziło do sporu między zespołem upadłościowym FTX z siedzibą w USA a bahamskimi organami regulacyjnymi. Ray przekazał, że rząd Bahamów zatrzymuje 426 milionów dolarów dla wierzycieli.