Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli

Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Zełenski na szczycie Rady Europejskiej: niemalże każdego dnia obiekty energetyczne Ukrainy są atakowane
Źródło: TVN24
Unia Europejska zwiększa presję na rządy krajów członkowskich, które wahają się przed zgodą na finansowanie zniszczonej wojną Ukrainy. Bruksela ostrzega, że jeśli nie zmuszą Rosji do zapłaty rachunku, to państwa UE będą musiały zrobić to same - pisze portal Politico.

Komisja Europejska (KE) doskonale zdaje sobie sprawę, że jej plan B - wspólna pożyczka krajów UE i euroobligacje - jest jeszcze mniej akceptowalny jako sposób finansowania 140 miliardów euro reparacji dla Kijowa niż pomysł wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, który utknął w martwym punkcie w zeszłym tygodniu - wskazuje Politico.

Zaznacza, że to "krótka piłka UE" w kwestii wsparcia Ukrainy - Bruksela daje krajom członkowskim alternatywę: albo przejęte "rosyjskie pieniądze" w postaci zamrożonych aktywów, albo sfinansowanie tego z "portfeli" krajów członkowskich.

Plan B, czyli gorsza alternatywa

Portal przypomina, że rządy historycznie niechętne dużym wydatkom - "oszczędne" Niemcy i Holandia - nie znoszą powiększania długu publicznego. Z kolei kraje bardziej rozrzutne - jak Francja i Włochy - są zbyt zadłużone, by przyjąć kolejne zobowiązania.

Europejscy urzędnicy liczą, że Belgia, która ma większość zamrożonych aktywów Rosji i która wyraża obawy co do legalności ich przejęcia, wraz z innymi krajami zgłaszającymi zastrzeżenia po cichu, zostanie przekonana wizją gorszej alternatywy w postaci wspólnych pożyczek - a tego Belgia od dawna chciała uniknąć.

- Brak dyscypliny fiskalnej w niektórych krajach UE jest tak duży, że nie wierzę, by euroobligacje zostały zaakceptowane, przynajmniej przez "oszczędnych", w ciągu najbliższych 10 lat - mówi cytowany przez Politico Karel Lannoo, dyrektor naczelny brukselskiego think tanku Centre for European Policy Studies.

Wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów wydaje się jedyną realną opcją. - 140 miliardów euro to ogromna suma i musimy ją wykorzystać. Musimy pokazać, że się nie boimy - podkreśla Lannoo.

Europejskie rządy i Europejski Bank Centralny stopniowo przekonują się do pomysłu użycia przejętych rosyjskich aktywów na sfinansowanie wspomnianych 140 miliardów euro. Początkowo byli ostrożni - uważali, że zabieranie pieniędzy innego państwa, nawet takiego, które dopuściło się agresji, jest prawnie i moralnie wątpliwe. Ale pilne potrzeby Ukrainy i niepewne stanowisko Waszyngtonu zmusiły ich do zmiany stanowiska.

Jednak podczas ubiegłotygodniowego szczytu przywódców UE premier Belgii Bart De Wever odmówił ustępstw wobec planu, który wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 rządów. To zmusiło Unię do odłożenia decyzji co najmniej do grudnia - wskazał Politico.

Wyścig z czasem Brukseli

Teraz UE ściga się z czasem na dwóch frontach. Po pierwsze, Ukraina może wyczerpać środki do końca marca. Po drugie, proces podejmowania decyzji może stać się jeszcze trudniejszy, gdy Węgry spróbują połączyć siły z Czechami i Słowacją. Panuje przekonanie, że to sytuacja z cyklu "teraz albo nigdy".

KE stara się utrzymać delikatną równowagę i doprowadzić do przyjęcia planu dotyczącego aktywów - przekazało Politico trzech unijnych dyplomatów.

- Taka jest dyplomacja. Oferujesz ludziom coś, czego nie chcą, żeby zgodzili się na coś mniej bolesnego - mówi anonimowo jeden z nich, zaznajomiony z kulisami rozmów.

Drugi dyplomata był równie sceptyczny wobec planu B. - Pomysł, że euroobligacje mogą być realnie rozważane, jest po prostu śmieszny - stwierdza.

De Wever powiedział innym przywódcom podczas szczytu, że Komisja Europejska zbagatelizowała złożoność kwestii rosyjskich aktywów i możliwe skutki prawne dla Belgii. Mimo to UE nie wierzy, że utrzyma opór po grudniu, gdy przywódcy spotkają się ponownie.

- Pożyczka zabezpieczona rosyjskimi aktywami zostanie zrealizowana. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy - wskazuje jeden z urzędników UE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
Typhon - lądowa wyrzutnia pocisków Tomahawk
Postrach Rosjan. Dlaczego Moskwa tak się ich boi
Maciej Michałek
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik

Trzecia opcja na stole

Wiele europejskich państw od dawna sprzeciwia się pomysłowi euroobligacji, wierząc, że nie powinny odpowiadać za długi rządów, które nie potrafią utrzymać porządku w finansach publicznych.

Pandemia COVID-19 osłabiła ten opór - wtedy rządy zgodziły się na wspólne zadłużenie, by sfinansować fundusz odbudowy w wysokości 800 miliardów euro. Od tamtej pory Bruksela kontynuuje wspólne zaciąganie długu, finansując m.in. pożyczki na zakup uzbrojenia i wzmocnienie obrony przed Rosją. Jednak większość krajów UE wciąż sprzeciwia się szerokiemu stosowaniu tego mechanizmu.

Na stole jest też trzecia opcja: UE mogłaby rozpocząć "poszukiwania skarbów" o wartości 25 miliardów euro, czyli próbę znalezienia rosyjskich aktywów w innych krajach bloku.

To jednak zajęłoby więcej czasu, którego Ukraina nie ma. Poza tym mogłoby to sprawiać wrażenie, że Europa zdejmuje nogę z gazu.

- Wsparcie dla Ukrainy i presja na Rosję to ostatecznie to, co może skłonić Putina do rozmów i właśnie dlatego tak ważne jest, by kraje europejskie wzmocniły swoje działania - zaznacza szwedzka minister ds. europejskich Jessica Rosencrantz.

Siedziba Komisji Europejskiej
Siedziba Komisji Europejskiej
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Wspólne ryzyko

Zdecydowana większość zamrożonych rosyjskich aktywów znajduje się w rękach Euroclear w Belgii, co stawia ten kraj w obliczu znacznego ryzyka finansowego i prawnego.

- Komisja prowadzi intensywne rozmowy z władzami belgijskimi w tej sprawie i jest gotowa dostarczyć dalszych wyjaśnień i zapewnień w razie potrzeby - wyjaśnia rzecznik KE.

Dodaje też: - Każda propozycja będzie oparta na zasadzie wspólnego podziału ryzyka. Nie widzimy przesłanek, by pierwotne podejście Komisji wiązało się z nowymi zagrożeniami, ale oczywiście zgadzamy się, że każde ryzyko wynikające z przyszłych propozycji musi być dzielone przez wszystkie państwa członkowskie, a nie tylko jedno.

KE umniejsza ryzyko dla Belgii - podkreśla, że 140 miliardów euro zostałoby zwrócone Rosji tylko wówczas, gdy Kreml zakończy wojnę i wypłaci odszkodowania Ukrainie. Szansa na taki scenariusz jest tak niewielka, że pieniądze prawdopodobnie nigdy nie zostaną zwrócone - pisze Politico.

A Belgia obawia się, że Moskwa może wysłać całe zastępy prawników, by odzyskać swoje środki - zwłaszcza że kraj ten podpisał z Rosją bilateralny traktat inwestycyjny w 1989 roku.

Urzędnicy i dyplomaci, z którymi rozmawiał Politico, są jednak pewni, że porozumienie zostanie osiągnięte.

- Naprawdę spodziewam się, że na najbliższej Radzie Europejskiej (zaplanowanej na 18-19 grudnia - red.) wreszcie zobaczymy postęp - stwierdza minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: Politico

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
TAGI:
Rosja - UESankcje
Zobacz także:
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
Tech
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Z kraju
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Z kraju
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Z kraju
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
Pieniądze
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
Ze świata
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
Pieniądze
shutterstock_1918025429
Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje
Pieniądze
shutterstock_203417077
Sąd ogłasza upadłość znanego kantoru wymiany walut
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
"Niewykluczone, że już w listopadzie". Głos z RPP
Pieniądze
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
Z kraju
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
Ze świata
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
Moto
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
Pieniądze
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Z kraju
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
TVN24
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
Ze świata
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
Ze świata
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
Z kraju
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"
Moto
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Z kraju
Seniorzy
Bon senioralny. "Kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych"
Dla seniora
Władimir Putin
Putin wypowiada umowę USA
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
Z kraju
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
Z kraju
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew przeciw gigantowi w sprawie cen
Tech
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica