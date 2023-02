Zmiana warty na brytyjskich znaczkach. Karol III zastąpi matkę

Znaczki z wizerunkiem króla Karola III zastąpią te z podobizną zmarłej królowej Elżbiety II - informuje Reuters. W środę odbyła się ich uroczysta prezentacja. Co ciekawe, na sylwetce monarchy nie widnieje korona.

Nowe znaczki pocztowe

Zgodnie z brytyjską tradycją będzie to dokładnie ten sam wizerunek, który widnieje na nowych znaczkach. Sylwetka Karola została zaprojektowana przez Martina Jenningsa. Co ciekawe, na sylwetce monarchy, znajdującej się na znaczkach pocztowych, nie widnieje korona. - To precedens - komentuje David Gold, jeden z dyrektorów w Royal Mail.