KE podpisała umowy z Polską w sprawie Funduszu Odbudowy. Ale do wypłaty środków to nie wystarczy

- Umowa Finansowania i Umowa Pożyczki pomiędzy Komisją a władzami polskimi zostały już sfinalizowane i weszły w życie. Są to niektóre z dokumentów prawnych, które muszą być podpisane w celu wykorzystania środków Funduszu Odbudowy i umożliwienia ich wydatkowania. Inne dokumenty, które wymagają podpisania, to Ustalenia Operacyjne. To umowa dwustronna o charakterze technicznym między zainteresowanym państwem członkowskim a Komisją, w której określa się dowody potrzebne do wykazania, że poszczególne etapy i cele zostały osiągnięte oraz w jaki sposób będziemy angażować się i współpracować z każdym państwem członkowskim w celu monitorowania realizacji każdego planu - powiedziała w rozmowie z PAP Nuyts.