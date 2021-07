Rzeczniczka Komisji Europejskiej o terminie zakończenia oceny polskiego Krajowego Planu Odbudowy

Wspólnie z polskimi władzami konstruktywnie pracujemy nad zakończeniem oceny Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw ekonomicznych Veerle Nuyts. Podczas konferencji prasowej w Brukseli dodała, że w związku z polskim wnioskiem o przedłużenie okresu oceny obecny termin na jej wydanie przypada na 1 sierpnia.

Polski plan odbudowy - ocena Komisji Europejskiej

- Kiedy Polska złożyła swój plan odbudowy i odporności 3 maja, zawnioskowała również o przedłużenie dwumiesięcznego okresu oceny o jeden miesiąc. Daje nam to (datę) 1 sierpnia - przypomniała Nuyts.

- W tej chwili wciąż działamy w ramach tego okresu. Pracujemy konstruktywnie z polskimi władzami nad zakończeniem oceny tak szybko, jak to możliwe, zapewniając jednocześnie, że wszystkie ważne (...) kryteria zostaną spełnione - dodała.

Podkreśliła, że, jeśli okaże się to konieczne, to okres potrzebny do oceny zostanie znów wydłużony.