Ze świata

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy

Kijów, Ukraina
Ukraina bez prądu. Paweł Szot o sytuacji w Kijowie
Źródło: TVN24
Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na wsparcie finansowe dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. To przełomowy, choć nie ostatni krok w drodze do wypłacenia pomocy Kijowowi na początku drugiego kwartału, gdy Ukrainie zabraknie pieniędzy.

Porozumienie oznacza zażegnanie sporu o możliwość kupowania uzbrojenia przez Ukrainę za unijne pieniądze w krajach spoza UE, w szczególności w Wielkiej Brytanii.

UE a wsparcie dla Ukrainy

Na wsparcie wojskowe dla Ukrainy ma trafić 60 mld z 90 mld euro wsparcia udzielonego jej w formie pożyczki, a pozostała część ma zostać przeznaczona na cele budżetowe i reformy.

Jak poinformowało źródło unijne, zgodnie z porozumieniem stolic za te pieniądze Ukraina zasadniczo powinna kupować sprzęt od firm z UE.

- Jeżeli potrzeby wojskowe Ukrainy będą wymagać pilnej dostawy produktu obronnego, który nie jest dostępny w UE, w Ukrainie lub w państwie stowarzyszonym EOG/EFTA, zastosowanie będą miały specjalne odstępstwa - podało.

Negocjacje z PE

Teraz państwa członkowskie rozpoczną negocjacje z Parlamentem Europejskim. Kraje będą musiały też zwrócić się do PE o zgodę na zmianę w unijnym budżecie, którym gwarantowana będzie unijna pożyczka dla Ukrainy.

Po zakończeniu wszystkich kroków Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału br.

pc

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

UkrainaUnia Europejska
