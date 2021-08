Hakerzy ukradli kryptowaluty o wartości 600 milionów dolarów

Czy to największa kradzież kryptowalut w historii?

Dodano w nim, że "w jakimkolwiek kraju jest to poważne przestępstwo ekonomiczne" i w związku tym hakerzy będą ścigani. "Pieniądze, które ukradliście, należały do tysięcy członków kryptowalutowej społeczności, czyli do ludzi. Powinniście z nami porozmawiać nad rozwiązaniem" - podkreślono.

Hakerzy ukradli krytpowaluty o wartości około 600 mln dolarów

Poly Network to platforma do wymiany kryptowalut - służy do przekazywania tokenów blockchainowych do innych sieci. Systemy kryptowalutowe Ether oraz Binance powstały niezależnie od siebie i nie działają na takich samych zasadach - wyjaśnia BBC.