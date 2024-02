Potężne pieniądze dla Polski. Jest decyzja

KE wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polsce 6,3 miliarda euro w ramach KPO - poinformowała rzeczniczka KE Veerle Nuyts. Wspomniane 6,3 mld euro to 10,5 proc. środków polskiego KPO. Z tej kwoty 2,69 mld euro to granty, a 3,63 mld euro - pożyczki.