Komisarz Hahn o środkach unijnych. "Znajdziemy sposoby, aby pomóc Polsce"

Unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn przekazał Reutersowi, że Komisja Europejska znajdzie sposób, by udostępnić Polsce 111 miliardów euro z funduszy unijnych. Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i Fundusz Spójności.

- Jestem przekonany, że znajdziemy sposoby, aby pomóc Polsce. Nie mam cienia wątpliwości, że - by tak rzec - zmierzają oni (nowy rząd) we właściwym kierunku, jeśli chodzi o praworządność - dodał komisarz.

Komisarz Hahn o funduszach unijnych dla Polski

Premier Tusk przybył do Brukseli w środę po południu, by wziąć udział w szczycie UE–Bałkany Zachodnie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej. Pytany przez dziennikarzy o wypłatę unijnych pieniędzy dla Polski odparł, że prosi o cierpliwość i zapowiedział, że efekty jego rozmów będą "na stole" w piątek. Wyjaśnił, że kwestia wypłaty pieniędzy z Funduszu Spójności jest "analogiczna do funduszy z KPO, więc to nie wymaga jakichś odrębnych działań".