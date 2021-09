Tyle naprawdę kosztuje gospodarkę i środowisko plastik. Wyliczenia WWF

Rzeczywisty koszt plastiku dla środowiska i społeczeństwa jest co najmniej 10 razy wyższy niż jego cena płacona przez producentów pierwotnych tworzyw sztucznych - szacuje World Wildlife Fund. Przedstawiciele organizacji zauważają, że ten surowiec generuje znaczące koszty zewnętrzne. Wliczają się w nie koszty zdrowotne, koszty zagospodarowania odpadów i koszty, które generują odpady niezagospodarowane we właściwy sposób.

"Koszty tego wpływu nie są uwzględniane w rynkowej cenie surowca 'dziewiczego' plastiku. Jak pokazuje nasz raport, koszt plastiku wyprodukowanego w 2019 roku wyniesie co najmniej 3,7 USD bilionów (+/- 1 bilion USD) w szacowanym okresie użytkowania. Obecnie globalne podejście do radzenia sobie z kryzysem tworzyw sztucznych nie uwzględnia konieczności pokrycia tych kosztów" - czytamy.

Wszyscy zapłacimy za plastik

"O ile nie zostaną podjęte pilne działania, społeczny koszt plastiku wyprodukowanego w 2040 roku w całym cyklu życia tego surowca może sięgnąć 7,1 biliona dolarów (+/- 2,2 biliona USD). Odpowiada to około 85 proc. globalnych wydatków na zdrowie w 2018 r. i stanowi kwotę większą niż PKB Niemiec, Kanady i Australii w 2019 roku łącznie. Wiele niezbędnych globalnych działań mających na celu rozwiązanie kryzysu plastikowego jest już podejmowanych, ale brak im niezbędnej skali, by napędzać zmiany systemowe" - napisano.

- Transgraniczny charakter plastiku wymaga prawdziwie globalnej odpowiedzi, by skutecznie radzić sobie z kryzysem, obecnie zauważalny jest brak globalnej koordynacji działań. Co to oznacza że plastik jest transgraniczny? Zdarza się, że surowce wydobywane są w jednym kraju i eksportowane do kraju, w którym jest produkowany, następnie następuje eksport gotowego produktu, który jest używany w jednym kraju, a utylizowany w kolejnym. Utrudnia to prześledzenie i wycenę rzeczywistego wpływu tego surowca. Przedmiot często jest podzielony na różne kraje. Zanieczyszczenie plastikiem również nie jest ograniczone granicami państwowymi, ze względu na swoje parametry (lekkość) materiał ten migruje - jest niesiony przez prądy wodne i powietrzne, osiada na dnie morza - tłumaczy Ewa Chodkiewicz, Kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w WWF Polska.