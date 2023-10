Na księżyc tylko w dobrym stylu. NASA będzie ubierać się u Prady

czytaj dalej

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zostanie podniesione do wysokości 800 złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uznał, że to dobry moment na przeprowadzenie dodatkowej kampanii informacyjnej i wysyła rodzicom listy w tej sprawie. Oprócz prezes ZUS pod pismem podpisali się premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rodzicie mówią o "przedwyborczej wrzutce" i "propagandowej ulotce".