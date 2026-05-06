Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do TSUE

Tusk o zaskarżeniu umowy z krajami Mercosur do TSUE
Źródło: TVN24
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska oficjalnie składa skargę na umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Dotrzymujemy słowa! Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE!" - napisał Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych.

Umowa z Mercosur zaskarżona

"Od wielu miesięcy realnie działamy w tej sprawie. Wywalczyliśmy już klauzule bezpieczeństwa dla rolników oraz będziemy pilnować, by na polskich stołach była żywność najlepszej jakości. To są konkrety!" - dodał we wpisie szef MON.

Od 1 maja br. tymczasowo stosowana będzie umowa handlowa między UE i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Zdecydowała o tym KE pomimo sprzeciwu rolników z wielu krajów europejskich i zaskarżenia umowy przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości UE. Największe zagrożenia dla polskiego rolnictwa dotyczą sektorów drobiu i wołowiny.

Wejście w życie umowy oznacza zniesienie ceł i barier handlowych. Umowa zakłada zniesienie 92 proc. ceł w UE na importowane towary z Mercosur, a na pozostałą część bardziej wrażliwych produktów, w okresach przejściowych, do 10 lat. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.

Od 1 maja br. możliwe będzie sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po znacznie niższych stawkach celnych; taka obniżka będzie jednak dotyczyć tylko określonych w umowie kontyngentów.

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

Michał Istel

Zapowiedź ministra rolnictwa

Porozumienie między UE a krajami Mercosur obejmujące dwie części - umowę o partnerstwie i przejściową umową handlową zostało podpisane 17 stycznia br. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii.

21 stycznia br. Parlament Europejski podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosku dotyczącego zgodności umowy Mercosur z prawem unijnym. Mimo to KE ogłosiła 23 marca 2026 r. tymczasowe stosowanie umowy od 1 maja 2026 r. Natomiast umowa o partnerstwie jeszcze musi być ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Kilka dni temu minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że polski rząd złoży skargę do TSUE na umowę zawartą pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Łabiński

MercosurTSUERada Ministrów
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
