"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników

Oprac. Jan Sowa
|
Biały Dom
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Pracownicy Białego Domu otrzymali wewnętrzne ostrzeżenie, by nie wykorzystywać niejawnych informacji do obstawiania zakładów na tak zwanych rynkach prognostycznych. Sprawa wywołała polityczne kontrowersje w USA i ponownie uruchomiła debatę o ryzyku nadużyć oraz konieczności regulacji tej szybko rosnącej branży - informuje portal stacji BBC.

E-mail z ostrzeżeniem wysłano do pracowników 24 marca - dzień po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił pięciodniową przerwę w groźbie ataku na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną.

W wiadomości odniesiono się do doniesień medialnych, które wzbudziły obawy, że urzędnicy państwowi mogą wykorzystywać niepubliczne informacje do zawierania zakładów na platformach takich jak Kalshi czy Polymarket.

- Jakiekolwiek sugestie, że urzędnicy administracji angażują się w takie działania bez dowodów, są bezpodstawne i stanowią nieodpowiedzialne relacjonowanie - przekazał rzecznik Białego Domu w rozmowie z BBC.

Dodał także, że wszyscy pracownicy federalni podlegają zasadom etyki, które zakazują wykorzystywania informacji poufnych do osiągania korzyści finansowych.

- Jedynym szczególnym interesem, który będzie kierował prezydentem Trumpem, jest dobro narodu amerykańskiego - zaznaczył.

Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Prezydent reaguje
Dowiedz się więcej:

Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Prezydent reaguje

TVN24

Podejrzenia wokół głośnych zakładów

Platforma Polymarket znalazła się pod lupą w styczniu, gdy jeden z użytkowników zarobił niemal pół miliona dolarów, obstawiając schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro tuż przed oficjalnym ogłoszeniem tej informacji.

Nie ustalono, kto zawarł zakład - konto było anonimowe i oznaczone ciągiem znaków w technologii blockchain.

Zdarzenie wywołało pytania, czy nie doszło do wykorzystania informacji poufnych dotyczących operacji wojskowej USA.

Rosnąca popularność i polityczna reakcja

Rynki i platformy prognostyczne pozwalają obstawiać różne wydarzenia - najczęściej sportowe, ale także decyzje banku centralnego USA czy wyniki wyborów lokalnych.

Zakłady dotyczące konfliktów zbrojnych wywołały jednak debatę o konieczności regulacji tego sektora. W tym tygodniu kongresmen Ritchie Torres skierował do Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi wniosek o zbadanie "podejrzanych" transakcji.

Z kolei w marcu politycy Partii Demokratycznej przedstawili projekt ustawy, który miałby całkowicie zakazać zakładów dotyczących wojny i działań militarnych.

- Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną obecnie na rynkach predykcyjnych - powiedział senator Andy Kim.

- Ta manipulacja sprawia, że nieliczni wygrywają ogromne pieniądze kosztem pracujących Amerykanów - dodał.

Wartość rynków prognostycznych przekracza 44 mld dolarów. W ostatnim roku tego typu platformy znacznie zyskały na popularności - podał BBC.

Źródło: BBC

Zobacz także:
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Ze świata
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Ze świata
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Ze świata
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
Ze świata
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
Ze świata
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
Rynki
Mark Zuckerberg
Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
Tech
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
Rynki
shutterstock_2673979929
OpenAI wstrzymuje realizację projektu Stargate w Wielkiej Brytanii
Tech
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem finansowym. Glapiński po decyzji RPP
Pieniądze
Pociąg z RegioJet
Przewoźnik wycofuje się z Polski. Mówi o "nielegalnym działaniu drapieżnym"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Z kraju
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
Z kraju
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
Tech
Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"
Moto
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach
Pieniądze
Bahrajn - 13 grudnia 2022 r.: gazociągi przepływają przez pustynię obok zakładu produkcyjnego na wsi w Bahrajnie gaz ziemny
Optymizm wyparował. Odbicie na rynku
Rynki

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica