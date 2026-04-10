Ze świata "Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników Oprac. Jan Sowa |

E-mail z ostrzeżeniem wysłano do pracowników 24 marca - dzień po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił pięciodniową przerwę w groźbie ataku na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną.

W wiadomości odniesiono się do doniesień medialnych, które wzbudziły obawy, że urzędnicy państwowi mogą wykorzystywać niepubliczne informacje do zawierania zakładów na platformach takich jak Kalshi czy Polymarket.

- Jakiekolwiek sugestie, że urzędnicy administracji angażują się w takie działania bez dowodów, są bezpodstawne i stanowią nieodpowiedzialne relacjonowanie - przekazał rzecznik Białego Domu w rozmowie z BBC.

Dodał także, że wszyscy pracownicy federalni podlegają zasadom etyki, które zakazują wykorzystywania informacji poufnych do osiągania korzyści finansowych.

- Jedynym szczególnym interesem, który będzie kierował prezydentem Trumpem, jest dobro narodu amerykańskiego - zaznaczył.

Podejrzenia wokół głośnych zakładów

Platforma Polymarket znalazła się pod lupą w styczniu, gdy jeden z użytkowników zarobił niemal pół miliona dolarów, obstawiając schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro tuż przed oficjalnym ogłoszeniem tej informacji.

Nie ustalono, kto zawarł zakład - konto było anonimowe i oznaczone ciągiem znaków w technologii blockchain.

Zdarzenie wywołało pytania, czy nie doszło do wykorzystania informacji poufnych dotyczących operacji wojskowej USA.

Rosnąca popularność i polityczna reakcja

Rynki i platformy prognostyczne pozwalają obstawiać różne wydarzenia - najczęściej sportowe, ale także decyzje banku centralnego USA czy wyniki wyborów lokalnych.

Zakłady dotyczące konfliktów zbrojnych wywołały jednak debatę o konieczności regulacji tego sektora. W tym tygodniu kongresmen Ritchie Torres skierował do Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi wniosek o zbadanie "podejrzanych" transakcji.

Z kolei w marcu politycy Partii Demokratycznej przedstawili projekt ustawy, który miałby całkowicie zakazać zakładów dotyczących wojny i działań militarnych.

- Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną obecnie na rynkach predykcyjnych - powiedział senator Andy Kim.

- Ta manipulacja sprawia, że nieliczni wygrywają ogromne pieniądze kosztem pracujących Amerykanów - dodał.

Wartość rynków prognostycznych przekracza 44 mld dolarów. W ostatnim roku tego typu platformy znacznie zyskały na popularności - podał BBC.

