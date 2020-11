Nieczynne sklepy, restauracje, zakaz przemieszczania się. Europa znów się zamyka

Liczba stwierdzonych w Europie zakażeń koronawirusem podwoiła się w ciągu pięciu tygodni i przekroczyła 10 milionów. W reakcji na duży wzrost zakażeń coraz więcej państw zamyka w mniejszym lub większym stopniu swoje gospodarki. Jak obostrzenia wyglądają w poszczególnych krajach? Przedstawiamy listę.

Wielka Brytania

W najbliższy czwartek rozpocznie się w Anglii ogólnokrajowy lockdown, który potrwa do 2 grudnia.

W Anglii:

- obowiązywać będzie zalecenie, by pozostawać w domu, z wyjątkiem ważnych powodów, takich jak praca, jeśli nie może być wykonywana zdalnie, nauka, niezbędne zakupy, opieka nad osobą potrzebującą czy ćwiczenia fizyczne

- osoby z różnych gospodarstw domowych nie będą się mogły spotykać w zamkniętych pomieszczeniach (z wyjątkiem kilku wyszczególnionych przypadków, jak opieka nad dzieckiem czy "bańki wsparcia", tworzone przez osoby mieszkające samotnie). Na otwartych przestrzeniach możliwe będzie spotykanie się tylko z jedną osobą spoza gospodarstwa domowego - zamknięte zostaną wszystkie puby, bary i restauracje, choć nadal będą mogły działać w systemie na wynos i z dostawą, a także wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych, które sprzedają artykuły pierwszej potrzeby

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Reuters Archive

- w odróżnieniu od restrykcji, wprowadzonych pod koniec marca w odpowiedzi na pierwszą falę epidemii, nauka w szkołach i na uniwersytetach nadal będzie się odbywać w systemie stacjonarnym, a nie zdalnym, a zakłady przemysłowe i budowy mogą nadal działać

- nie będzie limitów, jeśli chodzi o wyjścia z domu w celu indywidualnej aktywności fizycznej, nadal będą się odbywać profesjonalne rozgrywki sportowe. Nie będzie też zalecenia dla osób, które z powodu schorzeń są szczególnie narażone na zachorowanie, by stale pozostawały w domach

Francja

W piątek rozpoczął się we Francji drugi ogólnokrajowy lockdown. Kwarantanna potrwa co najmniej do 1 grudnia – poinformował prezydent Macron.

Oznacza to, że:

- wychodzić z domu można jedynie w celach zawodowych, udając się do lekarza lub apteki, w celu zrobienia zakupów, z ważnych powodów rodzinnych lub na mocy nakazów sądowych i administracyjnych

- wyjście rekreacyjne musi ograniczyć się do 1 godziny dziennie i w odległości 1 km od domu. Zakazane są prywatne spotkania

Koronawirus we Francji Reuters

- przy każdym wyjściu z domu należy mieć ze sobą certyfikat usprawiedliwiający wyjście i zawierający szczegółowe dane osobowe, określony cel wyjścia i godzinę powrotu

- szkoły, żłobki i przedszkola są otwarte, podobnie jak miejsca pracy oraz sklepy

- praca zdalna jest jednak zalecana tam, gdzie jest to możliwe

- można również odwiedzać domy opieki i domy spokojnej starości

- zamknięte są bary i restauracje.

Niemcy

W tym tygodniu zaczynają obowiązywać w Niemczech nowe restrykcje, które w mediach nazwane zostały "lockdownem w wersji light".

Zgodnie z nowymi ustaleniami:

- w miejscach publicznych będą mogli wspólnie przebywać członkowie tylko dwóch gospodarstw domowych, maksymalnie 10 osób - teatry, opery, sale koncertowe, kina, parki rozrywki powinny być zamknięte od 2 do co najmniej 30 listopada. Zakazane będą imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - w tym samym czasie mają być zamknięte restauracje, bary, kluby, dyskoteki i puby. Stołówki będą nadal otwarte.

Koronawirus w Niemczech PAP/EPA/ALEXANDER BECHER

- studia fitness, baseny i aquaparki będą zamknięte. Amatorska działalność sportowa zostanie przerwana, więc kluby nie będą już mogły trenować. Nadal dozwolone są sporty indywidualne takie jak jogging

- zakazane będą oferty zakwaterowania dla turystów

- salony kosmetyczne, gabinety masażu i studia tatuażu zostaną zamknięte, w przeciwieństwie do zakładów fryzjerskich

- w sklepach na 10 metrów kwadratowych powierzchni nie może przypadać więcej niż jeden klient

- szkoły i przedszkola pozostaną otwarte.

Austria

Od wtorku w całym kraju zostanie wprowadzona niemal całkowita blokada życia gospodarczego i społecznego w związku z epidemią koronawirusa.

W Austrii:

- zostanie wprowadzona godzina policyjna, ale większość zakładów pracy ma funkcjonować w normalnym trybie

- zakłady przemysłowe i sklepy będą kontynuować działalność jak dotychczas

- restauracje będą mogły realizować wyłącznie zamówienia na wynos, zakazana będzie obsługa gości na miejscu

- szkoły średnie i uniwersytety mają obowiązek przejścia od wtorku na nauczanie zdalne. Szkoły podstawowe, a zwłaszcza młodsze klasy i przedszkola, będą funkcjonować w trybie stacjonarnym, aby rodzice mogli chodzić do pracy

- wszystkie hotele zostaną zamknięte dla turystów, a zatrzymywać się w nich będą mogli tylko goście przybywający do danej miejscowości w sprawach służbowych

- wprowadzane obostrzenia będą obowiązywać przez cały listopad. W grudniu stopniowo "krok po kroku" będą one łagodzone – zapewnił kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

Czechy

W Czechach obowiązuje stan wyjątkowy oraz liczne ograniczenia. Tamtejsi posłowie wyrazili zgodę na jego przedłużenie do 20 listopada.

W Czechach:

- szkoły od podstawowych po wyższe przeszły na naukę zdalną

- nieczynne są bary i restauracje.

- zakazano organizowania imprez kulturalnych i sportowych

Walka z pandemią w Czechach Reuters

- obowiązuje zakaz gromadzenia się powyżej 6 osób

- obowiązuje zakaz wychodzenia z domu z wyjątkiem drogi do pracy lub domów oraz kontaktów z innymi ludźmi. Można się poruszać maksymalnie w dwie osoby, z wyjątkiem sytuacji, gdy są to osoby wspólnie mieszkające. Z zakazu wyłączono wyjście do lekarza, pomoc sąsiedzką, odwiedziny u rodzin, wyjście do sklepów lub wyjazdy poza miasto, na tradycyjne czeskie "chalupy" (domki letniskowe)

- poza sklepami spożywczymi i drogeriami mogą być otwarte m.in. stacje benzynowe, apteki, zakłady optyczne, miejsca sprzedaży prasy i tytoniu, pralnie, sklepy z częściami samochodowymi i elektroniką

- działać mogą też myjnie samochodowe i usługi księgowe

- restauracje i bary są zamknięte i mogą prowadzić jedynie sprzedaż na wynos

Belgia

Belgia zdecydowała się na "ostrzejszą izolację", aby spowolnić pandemię.

W Belgii:

- od poniedziałku zamknięte są "niepodstawowe" biznesy, oprócz branży spożywczej i farmaceutycznej

- przedsiębiorstwa muszą, tam gdzie to możliwe, wprowadzić pracę zdalną

- zamknięte są restauracje i kawiarnie, mogą one oferować sprzedaż żywności na wynos

- na zewnątrz można się poruszać maksymalnie w cztery osoby, przestrzegając odstępów

- obostrzenia pozwalają na działalność fabryk

Irlandia

Irlandzki rząd zadecydował, że od 22 października przez okres 6 tygodni na terenie całego kraju obowiązuje poziom piąty ograniczeń. Wśród nich znalazły się:

- możliwość podróżowania do 5 km od swojego domu. Wyjątki to podróż do pracy (pracownicy z tzw. ważnych sektorów), wizyty lekarskie, zakup lekarstw lub innych produktów medycznych, zakupy spożywcze, wyjazdy w celu zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, wyjazdy na pogrzeby lub ceremonie ślubne. W ceremoniach ślubnych i pogrzebach może brać udział do 25 osób

Irlandia wprowadza niemal pełny lockdown TVN24

- zakaz organizacji spotkań rodzinnych i towarzyskich w domach i poza nimi. Dozwolone są tylko spotkania np. w parkach lub w celu odbycia ćwiczeń na powietrzu w odległości do 5 km od swojego domu, w których mogą uczestniczyć tylko dwa gospodarstwa domowe, osoby mieszkające same, samotnie wychowujące małoletnie dzieci lub dzielące władzę rodzicielską

- zakaz organizacji zorganizowanych wydarzeń biznesowych, szkoleń i konferencji

- zakaz organizowania meczów i wydarzeń sportowych. Wyjątek dotyczy profesjonalnych wydarzeń sportowych bez udziału publiczności

- zamknięcie siłowni, basenów, muzeów, galerii i pozostałych atrakcji kulturalnych

- zezwolenie na działalność "istotnych punktów sprzedaży detaliczne j , m.in.: supermarketów, sklepów z żywnością, aptek, sklepów sprzedających sprzęt medyczny, stacji benzynowych, sklepów z asortymentem dla zwierząt, pralni i suszarni, banków, punktów pocztowych

W Irlandii hotele mogą oferować zakwaterowanie tylko dla niektórych gości. Restauracje (w tym restauracje hotelowe i bary serwujące posiłki) i kawiarnie ograniczają swoją działalność do zamówień na wynos lub dostaw.

Autor:mp

Źródło: PAP