Wjazd z Polski do Niemiec bez ograniczeń. Zmiany już obowiązują

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiadając zmiany, wyjaśniało, że dla określenia zasad wjazdu do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. "Dlatego jeżeli byłaś/-eś w Polsce 29 maja 2021 r. to do 8 czerwca 2021 r. obowiązują zasady jak przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.