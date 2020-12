Ponad 1,5 tysiąca ciężarówek utknęło na granicy. "Pracujemy nad rozwiązaniem"

Wciąż trwają rozmowy o wznowieniu ruchu pod kanałem La Manche. Oznacza to, że granica z Francją pozostaje zamknięta, na przejazd po brytyjskiej stronie czeka ponad 1500 ciężarówek.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel poinformowała we wtorek, że 650 ciężarówek utknęło na prowadzącej do Dover autostradzie M20, a 873 stoi na parkingach dla ciężarówek na terenie hrabstwa Kent. Dodała, że jeszcze we wtorek zostanie podana informacja na temat rozmów z Francją o wznowieniu ruchu.