Rzucenie na ziemię maseczki bądź rękawiczek będzie słono kosztować

Rzym zaprasza turystów

Rzym czeka na turystów, o czym przekonywała w ubiegłym tygodniu burmistrz. - Przyjedźcie, miasto jest bezpieczne - zapewniła Virginia Raggi. Od 3 czerwca do Włoch będą mogli przyjeżdżać obywatele państw europejskich bez obowiązku poddania się kwarantannie. Raggi oświadczyła, że dane na temat przebiegu epidemii są w przypadku Rzymu "pocieszające". Władze miasta podejmują starania, by doprowadzić do ożywienia pogrążonego w kryzysie biznesu, a jednocześnie wystosować jasny sygnał, by wesprzeć sektor turystyczny, przekonując do przyjazdu zarówno Włochów, jak i cudzoziemców.