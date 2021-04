Kwarantanna i test dla podróżujących do Włoch. Przedłużono ograniczenia

Włoski rząd przedłużył ograniczenia dotyczące przyjazdów z krajów Unii Europejskiej. Restrykcje mają obowiązywać do 30 kwietnia. Turyści muszą poddać się pięciodniowej kwarantannie, a na jej zakończenie - testowi na obecność koronawirusa.

Na mocy rozporządzenia podpisanego przez ministra zdrowia Roberto Speranzę ograniczenia dla przyjeżdżających i wracających do Włoch rozszerzono jednocześnie na Wielką Brytanię i Izrael. Do tych krajów, podobnie jak do wszystkich państw UE, można natomiast już podrożować z Włoch bez uzasadnonego powodu.