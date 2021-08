Na Sycylii wraca obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz

Od poniedziałku przywrócono na Sycylii obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. To jedyny włoski regionie, w którym wprowadzono ten wymóg. Jest to efekt wprowadzenia żółtej strefy na wyspie z powodu przekroczenia krytycznego pułapu zajętych łóżek w szpitalach - w tym na intensywnej terapii.

Od środy w całym kraju rozszerzony zostanie wymóg okazywania przepustek COVID-19. Tylko z tzw. Green Pass można będzie wsiąść do samolotu, pociągu dużej prędkości i Intercity oraz dalekobieżnych autobusów. Obecnie przepustka sanitarna wymagana jest przy wstępie do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, muzeów, zabytków, kin, teatrów, na basen, do siłowni i parków rozrywki.