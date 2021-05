Zła pogoda nie zatrzymała Włochów. Oblężenie restauracji po złagodzeniu obostrzeń

Ogródki restauracyjne wypełnione po brzegi i długie kolejki do jadłodajni czy zabytków, coraz więcej widzów w kinach - a wszystko to pomimo nie najlepszej pogody - tak wyglądała we Włoszech pierwsza sobota po złagodzeniu restrykcji w większości kraju.

Po miesiącach przerwy do życia wracają historyczne miasta, do których w majowy weekend przyjeżdżają pierwsi turyści; na razie głównie Włosi z najbliższych okolic. Ludzie stoją w kolejkach do stopniowo otwieranych zabytków, a także do restauracji, przy czym - jak zauważono - chęć zjedzenia obiadu czy kolacji w lokalu gastronomicznym jest silniejsza od obaw przed niepogodą.