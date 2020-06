PSA chce sprowadzić pracowników z Polski. Francuski rząd przeciwny

Rząd Francji zaapelował do koncernu motoryzacyjnego PSA o wycofanie się z zamiaru sprowadzenia kilkuset pracowników z Polski do fabryki w Sevelnord Hordain. "W obecnej sytuacji firmy powinny czynić wszystko, aby chronić zatrudnienie we Francji" - podkreśliło tamtejsze ministerstwo pracy.

Polacy mają wzmocnić załogę

Kontrowersje

Sekretarz krajowy Francuskiej Partii Komunistycznej Fabien Roussel zwrócił się do ministra gospodarki Bruno Le Maire'a i do minister pracy Muriel Penicaud o cofnięcie pomocy państwa dla PSA. Wyraził oburzenie, że firma "zatrudniła 531 polskich pracowników (...), podczas gdy 502 pracowników tymczasowych z Francji znajduje się na postojowym" "To wstyd! PSA stawia europejskich pracowników w konkurencji (…) i powoduje bezrobocie we Francji. Zbiera mi się na wymioty!" - napisał Roussel na Twitterze.