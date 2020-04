Francuski minister wzywa do powrotu do pracy

Minister finansów i gospodarki Bruno Le Maire wezwał w środę Francuzów, by wrócili do pracy po zniesieniu restrykcji związanych z epidemią. Luzowanie ograniczeń zaplanowano na 11 maja.

- Musimy wrócić do pracy i trzeba, by jak najwięcej Francuzów ją wznowiło (...) To niezbędne dla narodu francuskiego - powiedział Le Maire w porannym wywiadzie w telewizji LCI.