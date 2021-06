Najpierw pozwy przeciw firmie, teraz zapowiedź wypłaty odszkodowań. "To naprawdę duża suma"

- Chcemy wesprzeć naszych klientów - właścicieli restauracji w czasie ponownego otwarcia lokali (…) To rozwiązanie nie jest rekompensatą, to transakcja – stwierdził w stacji Europe 1 dyrektor generalny grupy Axa Thomas Buberl. - Oferujemy wsparcie wielu osobom, które o to nie prosiły, nawet tym, którzy przegrali sprawy (w sądzie) – dodał ubezpieczyciel.

Kilkuset restauratorów, będących klientami Axy, w ostatnich miesiącach skierowało pozwy przeciw grupie do sądów. Do tej pory firma odnotowała około 1500 postępowań. - Żałuję wszystkiego, co się wydarzyło, bo z restauratorami dzieliło nas nieporozumienie. Widzieliśmy, że sądy apelacyjne orzekały w kilku kierunkach. Chcemy to zostawić za sobą – podkreślił Buberl.