"Nie możemy się was doczekać". Premier Włoch zaprasza turystów

Premier Włoch Mario Draghi zachęca do zarezerwowania letniego wypoczynku na Półwyspie Apenińskim. Sezon wakacyjny ma ruszyć w tym kraju w połowie maja.

- Rezerwujcie wakacje w Italii, nie możemy się was doczekać - powiedział we wtorek premier Mario Draghi, zwracając się zarówno do rodaków, jak i cudzoziemców. Apel wystosował podczas narady ministrów turystyki krajów G20.

Podróże do Włoch

Szef rządu zapowiedział, że od połowy maja obowiązywać będzie we Włoszech specjalna przepustka umożliwiająca podróże i wyjazdy na wakacje.

- Świat chce podróżować do Italii, a Italia jest gotowa powitać świat. Nie mam wątpliwości co do tego, że turystyka w naszym kraju rozkwitnie silniejsza niż wcześniej - oświadczył Draghi.

- Dzięki włoskiej przepustce turyści będą mogli podróżować z jednego kraju do drugiego bez kwarantanny pod warunkiem, że udowodnią, że są wyleczeni z COVID-19, zaszczepieni lub mają negatywny wynik testu - stwierdził premier Włoch.

Wyraził przekonanie, że po to, aby turyści wrócili do Włoch, niezbędne będą "jasne i proste reguły". - Nasze góry, nasze plaże, miasta i miejscowości otwierają się, a proces ten zostanie przyspieszony w najbliższych tygodniach i miesiącach - dodał Draghi.

Obowiązkowa kwarantanna

Obecnie osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium krajów z Kategorii C, do których należy Polska, co najmniej do 15 maja mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Ponadto - mimo negatywnego wyniku testu - podróżni są kierowani na obowiązkową, 5-dniową kwarantannę. Po tym okresie mają obowiązek ponownego wykonania testu wymazowego. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej 2. roku życia.

Dodatkowo - jak czytamy na stronach polskiego MSZ - przyjezdni z krajów z Kategorii C muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria).

Są wyjątki. Testów nie muszą przedstawiać i nie muszą się poddawać kwarantannie osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu oraz osoby przesiadające się na lotniskach w podróży do innych krajów (bez opuszczania strefy tranzytowej).

Z powyższych obowiązków zwolnieni są także członkowie załogi środków transportu oraz osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych.

