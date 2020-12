Tysiące polskich kierowców utknęło na Wyspach. "Bez żadnej pomocy"

"Nagła i niezrozumiała"

Wroński podkreślił, że decyzja Francuzów o całkowitym wstrzymaniu przewozów drogowych z Wielkiej Brytanii jest dla sektora transportowego "nagła i niezrozumiała". W niedzielę, po posiedzeniu rządowej rady obrony i bezpieczeństwa narodowego, ogłoszono wprowadzenie we Francji od północy z niedzieli na poniedziałek, 48-godzinnego zakazu wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii.

Decyzja jest spowodowana szerzeniem się w tym kraju nowej mutacji wirusa SARS-CoV-2, który według informacji władz brytyjskich jest bardziej zaraźliwy niż jego poprzednia odmiana. Zakaz obejmuje wszystkie formy przewozów pasażerskich, ale nie dotyczy transportu towarów oraz przemieszczania się ludzi z Francji do Wielkiej Brytanii.

Prezes TLP podkreślił, że nie lekceważy kwestii medycznych, ale powoływanie się na nie w przypadku kierowców ciężarówek jest nieporozumieniem. Przypomniał, że w związku z COVID-19 i wprowadzanymi wcześniej obostrzeniami w ruchu pomiędzy krajami, to właśnie m.in. ta grupa zawodowa, czyli transport drogowy, był wyłączony z zakazu przekraczania granicy. Zaznaczył, że kierowcy ciężarówek poruszają się wyznaczonymi korytarzami transportowymi i w czasie swojej podróży generalnie nie muszą opuszczać swoich pojazdów.

"Na granicy utknęło kilkanaście tysięcy kierowców"

- Decyzja Francji spowodowała, że na granicy, bez żadnej pomocy, utknęło kilkanaście tysięcy kierowców, w tym tysiące kierowców z Polski, którzy nie mogą teraz wrócić na kontynent. Natężenie ruchu jest teraz szczególne, ponieważ jest okres świąteczny. Bardzo duży ruch do Wielkiej Brytanii wynika też z niepewności, jaka towarzyszy brexitowi. Kontrahenci robią duże zapasy, które mają pozwolić im funkcjonować nawet przez kilka miesięcy - zwrócił uwagę Wroński.

- Od rana jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską w tej sprawie. Zaapelowaliśmy także do rządu, między innymi premiera Mateusza Morawieckiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie pilnej interwencji dyplomatycznej w sprawie tej blokady. Zwróciliśmy się również do rządu, by przez służby konsularne pomóc polskim kierowcom, zapewnić im wodę, żywność, bo wracający z Wysp kierowcy nie mają zapasów na kilka dni. Apelujemy również o udostępnienie pomieszczeń umożliwiających egzystencję kierowcom w zaistniałych, nadzwyczajnych warunkach - dodał Wroński.