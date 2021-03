Zmiany w wyliczaniu inflacji na Wyspach. Do koszyka dodano żele do dezynfekcji rąk i hantle

Żele do dezynfekcji rąk, inteligentne zegarki, czy hantle - zostały dodane do koszyka produktów, na podstawie których wyliczany jest wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii. To sygnał, jak zmieniły się wydatki mieszkańców Wysp w ciągu roku obowiązywania różnego rodzaju ograniczeń z powodu pandemii COVID-19.

W ramach corocznego przeglądu koszyka inflacyjnego, aby odzwierciedlał zmiany zachowań konsumenckich, brytyjski urząd statystyczny (ONS) dodał kilka produktów, które są częściej kupowane w czasie pandemii COVID-19.

Włączono do niego żele do dezynfekcji rąk, hantle i inteligentne zegarki (takie, które śledzą aktywność fizyczną), po które sięgnięto w związku z zamknięciem siłowni. Ponadto w nowym koszyku znalazły się męskie spodnie dresowe i damskie bluzy, co ma związek z tym, że wiele osób pracuje z domów i może to robić w mniej formalnych strojach. Z kolei z koszyka wypadły pakowane kanapki, które przed pandemią często kupowane były przez pracowników biurowych.

"Pandemia wpłynęła na nasze zachowania"

- Pandemia wpłynęła na nasze zachowania jako konsumentów, co znalazło odzwierciedlenie w koszyku inflacyjnym na 2021 rok. Potrzeba higieny poza domem zaowocowała pojawieniem się środków do dezynfekcji rąk, które stały się dla wielu z nas podstawowym produktem - wskazała Sam Beckett, szefowa działu statystyk ekonomicznych w ONS.

- Życie w lockdownie spowodowało wzrost popytu na sprzęt do ćwiczeń w domu, a spędzanie większej ilości czasu w naszych własnych czterech ścianach zachęciło nas do inwestowania w inteligentne technologie. Bardziej swobodne podejście do ubioru, jako że coraz więcej z nas pracuje w domu, sprawiło, że do koszyka dołączyły dresy - wyjaśniła Beckett.

Do koszyka dodane zostały w tym roku także samochody elektryczne. To z kolei ma związek z zapowiadanym na 2030 rok zakazem sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Wypadły z niego natomiast m.in. biała czekolada i kawa mielona, która została zastąpiona kawą w saszetkach.

Jak sprecyzował ONS, do koszyka inflacyjnego dodano 17 produktów, usunięto z niego 10, zaś 729 pozostało bez zmian.

Autor:mb

Źródło: PAP