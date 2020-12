Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii. Jest zapowiedź projektu rozporządzenia

Jeszcze dziś ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia dotyczący zakazu lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Z jego zapowiedzi wynika, że ograniczenia w podróżowaniu będą obowiązywać przynajmniej do 6 stycznia. Ponadto ma być również przedłużone obowiązywanie poprzedniego rozporządzenia.

W poniedziałek rano odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zajmował się sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział dziennikarzom, że podtrzymana jest decyzja ogłoszona w nocy, że z poniedziałku na wtorek zostają wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. - Lada moment wyjdzie formalne rozporządzenie w tym zakresie, które zawiesza loty z Wielkiej Brytanii do Polski - powiedział.

Zakaz lotów do 6 stycznia

"W związku z wykryciem na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność ograniczenia ryzyka transmisji tej odmiany wirusa poprzez skorzystanie z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - tak uzasadniono decyzję wprowadzenia rozporządzenia w zarysie projektu.

Loty do Polski z Wielkiej Brytanii mają być zawieszone do 6 stycznia. Przedłużone ma być również obowiązywanie poprzedniego rozporządzenia , które zostało opublikowane 7 grudnia, a weszło w życie dwa dni później.

"Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 2189) do dnia 6 stycznia 2021 r." - napisano.